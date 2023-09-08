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Из очага сибирской язвы в воронежские больницы доставили семерых человек

Новый очаг сибирской язвы рядом с Белгородчиной: семеро человек доставлено в больницу

8 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI

Из очага сибирской язвы в воронежские больницы доставили семерых человек

Очаг обнаружили на молочной ферме в Воронежской области. Среди госпитализированных оказались две женщины и пять мужчин, сообщает ТАСС.

На молочной ферме в селе Лебединка Богучарского района в Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. Семерых человек медики доставили в инфекционное отделение больницы в Воронеже.

Как сообщил ТАСС представитель районной станции скорой медицинской помощи, во вторник, 5 сентября, из очага доставили четверых человек, в четверг, 7 сентября, — ещё троих. Все пострадавшие контактировали с заражённым мясом. Так, женщина приобрела его для своего частного магазина, двое мужчин купили мясо для себя, ещё один работает резчиком коров.

В Богучарском и Кантемировском районах ввели карантин, который продлится до 20 декабря. Неблагополучным районом признали территорию вокруг очага радиусом два километра.

В Белгородской области ранее усилили контроль из-за сибирской язвы в Воронежской области. Сделали это ещё в августе, когда в соседнем регионе обнаружили первый очаг. Власти обещали, что на границе усилят ветеринарный контроль и займутся учётом животных в личных подсобных хозяйствах.

Как в Белгородской области защищаются от сибирской язвы
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#Происшествия#Пострадавшие#Карантин#Черноземье#Сибирская язва#Воронежская область#Очаг#Александра Склярова
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