Новый очаг сибирской язвы рядом с Белгородчиной: семеро человек доставлено в больницу

Как сообщил ТАСС представитель районной станции скорой медицинской помощи, во вторник, 5 сентября, из очага доставили четверых человек, в четверг, 7 сентября, — ещё троих. Все пострадавшие контактировали с заражённым мясом. Так, женщина приобрела его для своего частного магазина, двое мужчин купили мясо для себя, ещё один работает резчиком коров.