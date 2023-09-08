Новый очаг сибирской язвы рядом с Белгородчиной: семеро человек доставлено в больницу

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:36
На молочной ферме в селе Лебединка Богучарского района в Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. Семерых человек медики доставили в инфекционное отделение больницы в Воронеже.
Как сообщил ТАСС представитель районной станции скорой медицинской помощи, во вторник, 5 сентября, из очага доставили четверых человек, в четверг, 7 сентября, — ещё троих. Все пострадавшие контактировали с заражённым мясом. Так, женщина приобрела его для своего частного магазина, двое мужчин купили мясо для себя, ещё один работает резчиком коров.
В Богучарском и Кантемировском районах ввели карантин, который продлится до 20 декабря. Неблагополучным районом признали территорию вокруг очага радиусом два километра.
В Белгородской области ранее усилили контроль из-за сибирской язвы в Воронежской области. Сделали это ещё в августе, когда в соседнем регионе обнаружили первый очаг. Власти обещали, что на границе усилят ветеринарный контроль и займутся учётом животных в личных подсобных хозяйствах.