Ночной шум и олень в загоне: что возмутило белгородцев в подготовке к фестивалю?

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Не все горожане довольны подготовкой к фестивалю «Белгород в цвету». Некоторые жители жалуются, что ночами рабочие шумно продолжают благоустройство к мероприятию, а привезённый на праздник цветов олень будет испытывать стресс от праздничного шума.
Чтобы вовремя облагородить территорию к фестивалю, рабочие продолжают трудиться ночами. Однако жителей близстоящих домов это не радует. Жительница Белгорода пожаловалась, что техника шумит в 23:45 на Театральном проезде. Она опубликовала в качестве подтверждения видео с шумом и попросила дать людям отдых от фестиваля «хотя бы по ночам». На обращение девушки откликнулись в мэрии Белгорода: они пообещали отправить его на рассмотрение.
Другие белгородцы возмущены тем, что на фестиваль привезли оленёнка. По их словам, животное испугается громкой музыки, криков и толпы людей.
Уберите, пожалуйста, оленя с праздника. Мы, наоборот, должны приучать детей заботиться о братьях наших меньших. Организаторам, допустившим такое, огромный минус.
обеспокоенная белгородка
Были и те, кому не понравилась просьба женщины. Одна из жительниц поинтересовалась: «Зоопарк тоже надо убрать, а на лошадях нельзя кататься?» Но тех, кто за то, чтобы увезти животное с фестиваля, оказалось больше: просьбу оценили как минимум 70 человек.
Напомним, что белгородцы просят не привозить животных на фестивали не впервые. В январе организаторы фестиваля вареников привели на праздник медведя на цепи. Тогда глава регионального управления по туризму Ия Подзолкова отметила, что медведь живёт в подмосковном цирке и он «рад дарить положительные эмоции гостям фестиваля».
В прошлом году жители также жаловались на громкую музыку, которую было слышно с Соборной площади при подготовке к очередному празднику. В тот раз губернатор поручил своему заместителю переговорить с рабочими и попросить их не включать музыку по ночам.