Ночной шум и олень в загоне: что возмутило белгородцев в подготовке к фестивалю?

Были и те, кому не понравилась просьба женщины. Одна из жительниц поинтересовалась: «Зоопарк тоже надо убрать, а на лошадях нельзя кататься?» Но тех, кто за то, чтобы увезти животное с фестиваля, оказалось больше: просьбу оценили как минимум 70 человек.