Над Белгородской областью сбили беспилотник

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник. Произошло это 8 сентября около 15:00.
Дрон уничтожили. Где именно это произошло, не уточняется. Официальных комментариев от региональных властей пока не было.
Согласно рассылке РСЧС, сегодня под обстрелами были несколько населённых пунктов. Об опасности предупреждали в том числе жителей Валуйского горокруга — Кукуевки и Валуек.
Помимо этого, как минимум три раза под обстрел сегодня попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В результате первого обстрела пострадала хозпостройка. Вторая атака завершилась тем, что повреждения получил частный дом.
Ранее подсчитали, что в Белгородской области с начала СВО по август 2023 года о беспилотниках сообщили около 300 раз.