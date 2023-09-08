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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник

8 сентября 2023, 12:29
Фото: Midjourney
Произошло это днём 8 сентября. О попытке ВСУ совершить террористическую атаку сообщило Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник. Произошло это 8 сентября около 15:00.

Дрон уничтожили. Где именно это произошло, не уточняется. Официальных комментариев от региональных властей пока не было.

Согласно рассылке РСЧС, сегодня под обстрелами были несколько населённых пунктов. Об опасности предупреждали в том числе жителей Валуйского горокруга — Кукуевки и Валуек.

Помимо этого, как минимум три раза под обстрел сегодня попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. В результате первого обстрела пострадала хозпостройка. Вторая атака завершилась тем, что повреждения получил частный дом.

Ранее подсчитали, что в Белгородской области с начала СВО по август 2023 года о беспилотниках сообщили около 300 раз.

О беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз
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