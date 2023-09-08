Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Рояль изо льда на фестивале "Белгород в цвету"

На фестивале «Белгород в цвету» появился ледяной рояль

8 сентября 2023, 08:55
Фото: Bel.ru
Рояль изо льда на фестивале "Белгород в цвету"
В Белгороде открывается уже традиционный для сентября фестиваль цветов. Каждый раз гостей фестиваля ожидают сюрпризы. Одним из таких в 2023 году стал рояль изо льда.

В полдень 8 сентября в областном центре официально открывают фестиваль «Белгород в цвету», который пройдёт на нескольких площадках города в течение трёх дней. В пятницу одним из сюрпризов для белгородцев стало появление в парке Победы рояля, сделанного изо льда. Подробности можно узнать в нашем Telegram-канале.

Заинтересовали гостей фестиваля и другие локации. Многих привлекают девушки в одеждах 19 века или композиция из книг. На реке Везёлка уже оборудовали понтонную сцену, на которой выступят в том числе легендарная группа «Цветы», Эмиль Кадыров и Мари Карне.

Подробнее о том, как готовились к фестивалю и о его программе читайте в специальном сюжете на Бел.Ру.

фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"фестиваль "Белгород в цвету"
фестиваль "Белгород в цвету"
Фото: Bel.ru
Рояль изо льда на фестивале "Белгород в цвету"
Видео: Bel.ru
Рояль изо льда на фестивале "Белгород в цвету"
Видео: Bel.ru
Украшения для «Белгорода в цвету» решили оставить после фестиваля
Узнать подробнее
Читайте также:
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность городаСено, разбитое авто и дверь: авторы раскрыли три главные загадки «Белгород в цвету»Роспись автомобиля и поэтические вечера: как пройдёт фестиваль «Белгород в цвету»?
#Город#Видео#Евгений Грицков#Фестиваль#Белгород#Белгород в цвету
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область: Гладков сообщил о последствиях
Сегодня, 09:57
Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 08:13
Прошедшее лето в Белгородской области не стало рекордсменом
Сегодня, 09:18
«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске
Сегодня, 09:22
Мэрия Белгорода и ООО «Юнити» никак не поделят участок на центральном пляже
Сегодня, 10:14