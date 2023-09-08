На фестивале «Белгород в цвету» появился ледяной рояль

В полдень 8 сентября в областном центре официально открывают фестиваль «Белгород в цвету», который пройдёт на нескольких площадках города в течение трёх дней. В пятницу одним из сюрпризов для белгородцев стало появление в парке Победы рояля, сделанного изо льда. Подробности можно узнать в нашем Telegram-канале.