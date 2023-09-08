На фестивале «Белгород в цвету» появился ледяной рояль

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В полдень 8 сентября в областном центре официально открывают фестиваль «Белгород в цвету», который пройдёт на нескольких площадках города в течение трёх дней. В пятницу одним из сюрпризов для белгородцев стало появление в парке Победы рояля, сделанного изо льда. Подробности можно узнать в нашем Telegram-канале.
Заинтересовали гостей фестиваля и другие локации. Многих привлекают девушки в одеждах 19 века или композиция из книг. На реке Везёлка уже оборудовали понтонную сцену, на которой выступят в том числе легендарная группа «Цветы», Эмиль Кадыров и Мари Карне.
Подробнее о том, как готовились к фестивалю и о его программе читайте в специальном сюжете на Бел.Ру.