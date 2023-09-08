На Белгородскую область надвигается похолодание

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Завтра, 9 сентября, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северный ночью 4-9 м/с, в дневное время достигнет 8-13 м/с.
В регионе температура воздуха ночью опустится до +4…+9 ˚С. Днём же потеплеет до +14…+19 ˚С.
В Белгороде будет прохладнее. В тёмное время суток температура опустится до +7…+9 ˚С. Днём столбик термометра покажет от +15 ˚С до +17 ˚С.
В воскресенье, 10 сентября, жителей Белгорода также ждёт облачная с прояснениями погода, однако температура воздуха будет выше: ночью +10 ˚С, днём +20 ˚С.