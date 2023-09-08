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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

На Белгородскую область надвигается похолодание

На Белгородскую область надвигается похолодание

8 сентября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Температура воздуха днём поднимется лишь до +19 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное МЧС.
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Погода

Завтра, 9 сентября, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северный ночью 4-9 м/с, в дневное время достигнет 8-13 м/с.

В регионе температура воздуха ночью опустится до +4…+9 ˚С. Днём же потеплеет до +14…+19 ˚С.

В Белгороде будет прохладнее. В тёмное время суток температура опустится до +7…+9 ˚С. Днём столбик термометра покажет от +15 ˚С до +17 ˚С.

В воскресенье, 10 сентября, жителей Белгорода также ждёт облачная с прояснениями погода, однако температура воздуха будет выше: ночью +10 ˚С, днём +20 ˚С.

Прохладно и без осадков будет в Белгородской области в пятницу
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#Белгородская область#Погода#Белгород#Александра Склярова#Облачность
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