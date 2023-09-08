Мэрия Белгорода и ООО «Юнити» никак не поделят участок на центральном пляже

Согласно ответу мэрии на запрос Бел.ру, договор аренды с компанией был заключён до 13 августа этого года. Также в ответе сказано, что в порядке досудебного урегулирования в адрес администрации была подана претензия о признании расторжения договора аренды. В этом арендатору комитет имущественных и земельных отношений Белгорода отказал. Причиной послужило то, что ООО «Юнити» не освободило указанный участок.