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Администрация Белгорода отказывает вейк-парку в признании расторжения договора аренды

Мэрия Белгорода и ООО «Юнити» никак не поделят участок на центральном пляже

8 сентября 2023, 10:14
Фото: 1MI
Администрация Белгорода отказывает вейк-парку в признании расторжения договора аренды

Власти Белгорода снова судятся с арендатором участка на центральном пляже

ООО «Юнити» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к администрации Белгорода. Компания требует признать договор аренды земельного участка от 28 февраля 2023 года расторгнутым с 28 марта 2023 года.

Согласно ответу мэрии на запрос Бел.ру, договор аренды с компанией был заключён до 13 августа этого года. Также в ответе сказано, что в порядке досудебного урегулирования в адрес администрации была подана претензия о признании расторжения договора аренды. В этом арендатору комитет имущественных и земельных отношений Белгорода отказал. Причиной послужило то, что ООО «Юнити» не освободило указанный участок.

На вопрос, почему ООО «Юнити» обратилось с подобным требованием в суд, правительство ответило, что дача пояснений по мотивам обращения компании не в их компетенции. Свою же правовую позицию администрация Белгорода представит суду и истцу в рамках судебного процесса.

ООО «Юнити» свой ответ на запрос Бел.ру пока не предоставило. При разговоре представитель компании сообщил, что не готов давать комментарии по телефону. Предпочтительно — личная встреча. Также представитель от ООО «Юнити» упомянул, что судебных разбирательств с администрацией Белгорода у компании несколько. О них мы расскажем в отдельной публикации.

Ранее стало известно, что изначальный иск ООО «Юнити» был оставлен без рассмотрения из-за нарушения требований. После представления истцом заявления о расторжении договора аренды с доказательствами направления ответчику иск был принят. Судом на 13 сентября назначено предварительное судебное заседание. Речь идёт об участке земли, расположенном на правом берегу реки Северский Донец.

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