ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ. Чем заинтересовал Татьяну Бурик лебединский карьер

До появления современного оборудования маркшейдеры не только вели съёмку и замер скважин, но и каждый бурстанок выставляли на местности, указывали точку под бурение. С оснащением карьерной техники GPS-навигацией необходимость в этом отпала. Поддержка маркшейдеров теперь требуется в исключительных случаях, когда некорректно работают спутники или с ними нет связи.