ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ. Чем заинтересовал Татьяну Бурик лебединский карьер

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Маленькие и шустрые
О карьере и самосвалах размером с дом Таня узнала от отца — работника фабрики окомкования. Девочка не могла представить, что техника бывает таких размеров, и рисовала в воображении картинки сказочного рудного царства. Тогда и появилась мечта попасть в карьер и увидеть гигантские машины.
— Реальность превзошла ожидания: помню восторг, который испытала, побывав здесь впервые. С тех пор карьер стал глубже, машины — больше, а мы такие же маленькие и шустрые, — озорно улыбается маркшейдер карьера ГМУ Татьяна Бурик.
Специальность Татьяна выбрала осознанно. На собеседовании с руководителем уверенно кивала головой, слушая предупреждения о работе в любую погоду.
— Конечно, в полной мере не понимала, с чем предстоит иметь дело. Жара, мороз, дождь, снег — в любых условиях нужно брать инструменты и спускаться в карьер, — вспоминает Татьяна.
Когда позднее раздался телефонный звонок, и девушке сообщили, что на первую смену предстоит выйти 1 апреля, закрались сомнения: неужели подшутили? Но День смеха стал началом профессиональной жизни.
На контроле
Отдел, в котором уже 12 лет работает Бурик, занимается маркшейдерским сопровождением буровзрывных работ. Его специалисты контролируют соблюдение проектных параметров: от бурения каждой скважины до зарядки и взрыва. От коллег по цеху — проектировщиков — получают координаты и сетку скважин, необходимую глубину и прочее. Затем спускаются и обследуют блоки.
— Наша задача — следить, чтобы буровики правильно выполняли работу. Проверяем координаты, глубину и наклон скважин. При выявлении брака вносим данные в базу, чтобы проектировщики сформировали замечания и буровой участок успел исправить недочёты, — рассказывает маркшейдер. — От нашей работы во многом зависит качество взрыва и результативность работы экскаватора при выгрузке горной массы.
Рабочий день маркшейдера карьера начинается и заканчивается за компьютером. С утра распечатывают план с замечаниями, которые внесли накануне, и спускаются в карьер. Там промеряют новые скважины и те, что просили исправить. Вечером обновляют информацию в базе данных.
— Половину дня проводим в рудной чаше. Стараемся там не задерживаться: наши замечания ждут проектировщики, буровики, взрывники. Им нужно успеть исправить недочёты, зарядить, смонтировать и подключить блок, — поясняет Татьяна Бурик.
Обязанности сотрудники отдела распределяют на поверхности: чётко понимая, кто за что отвечает — раскладывает номера, производит замеры, съёмку местности, делает записи в полевой журнал, — на отметке маркшейдеры действуют оперативно. Это даёт их коллегам время для исправления недочётов.
Технологичные помощники
До появления современного оборудования маркшейдеры не только вели съёмку и замер скважин, но и каждый бурстанок выставляли на местности, указывали точку под бурение. С оснащением карьерной техники GPS-навигацией необходимость в этом отпала. Поддержка маркшейдеров теперь требуется в исключительных случаях, когда некорректно работают спутники или с ними нет связи.
Рабочие будни упростило и появление GPS-приёмника, с помощью которого измеряют расстояние, горизонтальные и вертикальные углы. Раньше для этих целей пользовались электронными тахеометрами — огромными жёлтыми чемоданами весом 15 килограммов.
— Надеваешь на плечи и пригибаешься под ним, — вспоминает Татьяна. — Работали вдвоём, тратили время на установку. GPS-приёмник стал нашим спасением. Время съёмки скважин на одном блоке сократили с часа до тридцати минут.
Судьба
На первый взгляд профессия маркшейдера кажется однообразной: ежедневные замеры и внесение результатов в базы данных. Татьяна Бурик с таким мнением не согласна:
— Сталкиваемся с разными условиями бурения: сложная порода, обводнённые участки. Каждый день что-то новое. Считаю себя счастливым человеком: осуществила мечту и занимаюсь любимым делом!
К слову, Лебединский ГОК подарил Татьяне не только работу по душе, но и семейное счастье. В первые месяцы работы главным помощником и наставником был коллега по команде Виктор Бурик.
— Подсказывал, советовал, в сырую погоду буквально вытаскивал из грязи. Потом стал мужем. С тех пор моя фамилия прямо указывает на род деятельности. Судьба! — смеётся Татьяна.
Сейчас супруги работают в разных подразделениях. Виктор перешёл в БВУ, а Татьяна продолжает контролировать параметры скважин. Но по-прежнему за ужином они оживлённо обсуждают разработку любимого карьера.