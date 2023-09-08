Тайна пропажи раскрыта: белгородские полицейские нашли исчезнувшую гортензию

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Уголовное дело могли возбудить из-за пропажи гортензии в Старом Осколе. В полицию обратилось МБУ «Зеленстрой» с заявлением о краже цветка стоимостью 4 тыс. рублей.
Правоохранители нашли цветок, причём неподалёку от его предыдущего местонахождения. Как оказалось, 66-летняя сторож одной из местных организаций решила пересадить куст.
Женщина посчитала, что гортензию высадили неудачно, поэтому и перенесла её в другое место, чтобы оскольчанам было проще любоваться растением. Горожанка решила, что выбрала место получше.
Правда, на новом месте цветок долгое время не провёл. По требованию владельца женщина вернула гортензию на место.
Прокуратура отозвала возбуждение уголовного дела.
Напомним, что в апреле белгородка нарвала букет тюльпанов в центре Белгорода. Жительницу областного центра оштрафовали на 500 рублей.