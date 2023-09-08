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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Гортензия

Тайна пропажи раскрыта: белгородские полицейские нашли исчезнувшую гортензию

8 сентября 2023, 14:07
Фото: Midjourney
Гортензия

Пропавшая в Старом Осколе гортензия едва не стала поводом для уголовного дела

Где находится растение, установила полиция. Его пересадила местная жительница на клумбу неподалёку. Куст уже вернули на место, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

Уголовное дело могли возбудить из-за пропажи гортензии в Старом Осколе. В полицию обратилось МБУ «Зеленстрой» с заявлением о краже цветка стоимостью 4 тыс. рублей.

Правоохранители нашли цветок, причём неподалёку от его предыдущего местонахождения. Как оказалось, 66-летняя сторож одной из местных организаций решила пересадить куст.

Женщина посчитала, что гортензию высадили неудачно, поэтому и перенесла её в другое место, чтобы оскольчанам было проще любоваться растением. Горожанка решила, что выбрала место получше.

Правда, на новом месте цветок долгое время не провёл. По требованию владельца женщина вернула гортензию на место.

Прокуратура отозвала возбуждение уголовного дела.

Напомним, что в апреле белгородка нарвала букет тюльпанов в центре Белгорода. Жительницу областного центра оштрафовали на 500 рублей.

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