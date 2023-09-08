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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Выборы

Избирком рассказал о явке белгородцев в первый день голосования

8 сентября 2023, 14:20
Фото: 1MI
Выборы
Областной избирком опубликовал данные по явке избирателей по состоянию на 15:00 8 сентября. Всего на территории региона действует 914 избирательных участков.
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Выборы

В белгородском избиркоме представили данные о явке избирателей по состоянию на 15:00 8 сентября. Явка по региону не превышает 11%.

В Белгородской области действует 914 избирательных участков, насчитывается почти 833 тыс. избирателей. Явка на 15:00 составляла 10,74%.

На дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва явка отмечается на уровне 15,11%. Всего действует 73 участка для 48,6 тыс. избирателей.

Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва составил 5,55%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тыс. избирателей.

Сегодня, 8 сентября, в Белгородской области стартовали трёхдневные выборы. Единый день голосования будет 10 сентября. Зарегистрировались в этом году 3263 кандидата. Тем временем выборы в Шебекинском горокруге и Журавлёвке решили перенести.

Трёхдневные выборы стартовали в Белгородской области
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#Белгородская область#Выборы#Голосование#Избиратели#Избирком#Белгород#Наталья Корявых
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