Избирком рассказал о явке белгородцев в первый день голосования

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
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Updated Сегодня, 14:23
В белгородском избиркоме представили данные о явке избирателей по состоянию на 15:00 8 сентября. Явка по региону не превышает 11%.
В Белгородской области действует 914 избирательных участков, насчитывается почти 833 тыс. избирателей. Явка на 15:00 составляла 10,74%.
На дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва явка отмечается на уровне 15,11%. Всего действует 73 участка для 48,6 тыс. избирателей.
Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва составил 5,55%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тыс. избирателей.
Сегодня, 8 сентября, в Белгородской области стартовали трёхдневные выборы. Единый день голосования будет 10 сентября. Зарегистрировались в этом году 3263 кандидата. Тем временем выборы в Шебекинском горокруге и Журавлёвке решили перенести.