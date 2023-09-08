Избирком рассказал о явке белгородцев в первый день голосования

Сегодня, 8 сентября, в Белгородской области стартовали трёхдневные выборы. Единый день голосования будет 10 сентября. Зарегистрировались в этом году 3263 кандидата. Тем временем выборы в Шебекинском горокруге и Журавлёвке решили перенести.