Иван-чай с душицей под лекцию Дроздова: что пьют белгородцы на «Белгород в цвету»

В рамках конкурса «Время учить. Время учиться» на мероприятии представили более 80 уникальных проектов. Один из них особенно полюбился белгородцам за расслабляющую прогулку по небольшому зеркальному лабиринту в окружении цветов. Под щебет птиц, аромат сирени и журчание воды под ногами. А также за вкусный прохладный чай из трав и цветов, которые растут в Белгородской области. Авторы проекта «Энциклопедия природы» хотели, чтобы все желающие смогли ощутить «вкус, запах и текстуру» родного края, а также смогли получить интересные знания о местной природе в новом для них формате.