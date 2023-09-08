Иван-чай с душицей под лекцию Дроздова: что пьют белгородцы на «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В рамках конкурса «Время учить. Время учиться» на мероприятии представили более 80 уникальных проектов. Один из них особенно полюбился белгородцам за расслабляющую прогулку по небольшому зеркальному лабиринту в окружении цветов. Под щебет птиц, аромат сирени и журчание воды под ногами. А также за вкусный прохладный чай из трав и цветов, которые растут в Белгородской области. Авторы проекта «Энциклопедия природы» хотели, чтобы все желающие смогли ощутить «вкус, запах и текстуру» родного края, а также смогли получить интересные знания о местной природе в новом для них формате.
Можно было попробовать прохладный чай из знакомой ромашки, ферментированного иван-чая с душицей, ягод бузины и бессмертника и многие другие. Журналистке Бел.ру по вкусу пришёлся напиток из мяты и смородины. За ним пришлось отстоять большую очередь, потому что «вкус и аромат» родного края очень понравился белгородцам.
Каждое из растений связано с разными чувствами восприятия: колючие и цветущие — осязание и зрение, специи и травы чая — вкус, а «поющие» — слух. Зона проекта «Учебный класс» состоит из зеркальных кубов, на которые можно присесть, и большого экрана. На нём транслируется фильм о природе Белгородской области, в котором о местной флоре и проекте рассказывает Николай Дроздов.
А ещё посетители «Энциклопедии природы» оценили локацию неподалёку. Там можно было насладиться вкусом чая на скамейке в компании мишек, также выполненных из растений.