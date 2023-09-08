ФОМС: Рост субвенции на ОМС регионам превысил 30% за последние пять лет

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Список доступной по ОМС медпомощи постоянно расширяется за счет новых видов высокотехнологичной медпомощи, более эффективных способов выявления и лечения заболеваний, передает interfax-russia.ru.
Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что ежегодное увеличение финансирования обеспечивает рост объемов и доступность бесплатной медпомощи вне зависимости от региона проживания застрахованного лица. При этом, по его словам, система обязательного медстрахования также нацелена на превентивную медицину, профилактику заболеваний и раннее выявление рисков.
Отмечается, что в базовую программу ОМС впервые включили дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это помогает региональным властям и территориальным фондам ОМС планировать деятельность, в том числе с участием страховых медицинских организаций.
Имеет важное значение и то, что в обновленной программе госгарантий объемы ЭКО увеличили на 20%, а также расширили неонатальный скрининг и возможность прохождения медицинской реабилитации для пациентов с хроническими заболеваниями, особенно с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Увеличены объемы медпомощи пациентам с гепатитом С, чтобы они могли получать дорогие лекарства.
Финансирование эксклюзивных операций по ОМС, стоимостью от 1,6 до 8,3 миллиона рублей, увеличилось вдвое. Всего на эти цели в 2023 году по базовой программе ОМС заложено 2,9 миллиарда рублей.