ФОМС: Рост субвенции на ОМС регионам превысил 30% за последние пять лет

Имеет важное значение и то, что в обновленной программе госгарантий объемы ЭКО увеличили на 20%, а также расширили неонатальный скрининг и возможность прохождения медицинской реабилитации для пациентов с хроническими заболеваниями, особенно с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Увеличены объемы медпомощи пациентам с гепатитом С, чтобы они могли получать дорогие лекарства.