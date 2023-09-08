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Published Сегодня, 20:57

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Updated Сегодня, 21:01

Эстония стала первой страной ЕС, которая конфискует российский активы

8 сентября 2023, 20:57
Правительство Эстонии планирует принять законопроект о конфискации активов из России. Эта инициатива призвана нанести ущерб российским олигархам и государству. Если закон будет принят, Эстония станет первой страной в Евросоюзе, которая введет такую меру.

Законопроект предусматривает отмену существующих гарантий частной собственности, пишет RTVI со ссылкой на Bloomberg . Он позволит конфисковывать активы российских компаний в Эстонии на общую сумму около €35 млн. Для этого будет использоваться информация из международного реестра ущерба, причиненного Украине после февраля 2022 года.

Идея создания такого реестра была предложена Советом Европы в 2023 году в качестве первого шага к системе компенсаций для Украины. Однако не все страны поддержали эту инициативу. В то же время, США выразили желание присоединиться к реестру.

В Евросоюзе пока нет единого мнения относительно передачи замороженных российских активов Украине. Оценивается, что сумма этих активов составляет около €207 млрд.

В ответ на изъятие активов за границей президент России Владимир Путин подписал указ о принятии мер. Согласно этому документу, российские власти получат временное право управления компаниями, связанными с «недружественными странами».

Еврокомиссия, после изучения ситуации с замороженными активами, пришла к выводу, что их необходимо вернуть, поэтому передача их Украине невозможна. Однако европейские юристы продолжают искать альтернативные способы использования этих средств, например, введение налога на неожиданную прибыль или реинвестирование замороженных активов.

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