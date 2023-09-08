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Published Сегодня, 08:29

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В Белгороде продают торговый центр «Радуга»

Ещё один торговый центр в Белгороде ищет себе новых хозяев

8 сентября 2023, 08:29
Фото: яндекс.карты

В Белгороде продают торговый центр «Радуга»

4 сентября на сайте объявлений появилось предложение о продаже помещений.

В Белгорода торговый центр на улице Конева, 21Б выставили на продажу. За 83,6 млн рублей предлагается 1050 м² площади. Всего в здании 4 этажа с офисной отделкой, как указано в объявлении на Авито.

Объявление разместили 4 сентября. За это время оно собрало более 400 просмотров. Также предлагается онлайн-показ помещения по видео-связи.

Напомним, что 18 августа на интернет-площадке с объявлениями была размещена информация о продаже земельного участка на территории, где ранее располагался камышитовый завод. Участок принадлежит семье Фуглаевых. После обращения Бел.Ру данное объявление было удалено. Как прокомментировали ситуацию, оно было случайно опубликовано из архива. Цена сделки составляла 88 млн рублей.

Также на скандальной территории уже давно планируется создать мемориальный парк. Ранее предложение Фуглаевых продать территорию бывшего камышитового завода администрации города за 83 млн рублей вызвало недовольство главы региона Вячеслава Гладкова:

«То есть, белгородские бизнесмены предлагают отдать место, на котором похоронены кости тысяч убитых и сожженных людей, всего за 83 миллиона рублей?»

Но позже появилась информация, что владельцы согласились благоустроить участок за свой счёт.

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