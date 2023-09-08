Ещё один торговый центр в Белгороде ищет себе новых хозяев

Напомним, что 18 августа на интернет-площадке с объявлениями была размещена информация о продаже земельного участка на территории, где ранее располагался камышитовый завод. Участок принадлежит семье Фуглаевых. После обращения Бел.Ру данное объявление было удалено. Как прокомментировали ситуацию, оно было случайно опубликовано из архива. Цена сделки составляла 88 млн рублей.