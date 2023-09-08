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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

В белгородском селе ввели карантин из-за бешенства

Ещё один очаг опасного заболевания обнаружили в Белгородской области

8 сентября 2023, 15:08
Фото: 1MI

В белгородском селе ввели карантин из-за бешенства

Заражённое животное обнаружили в селе Окуни Чернянского района. Ограничительные меры будут действовать два месяца.

В постановлении губернатора Белгородской области от 5 сентября говорится, что в селе Окуни Чернянского района рядом с одним из домов по улице Сосновой обнаружили заражённое бешенством животное.

Ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага.

Напомним, что с 5 сентября карантин также введён в селе Лозовое Ровеньского района. Там нашли заражённую бешенством кошку.

Кроме того, в соседнем с Белгородской областью регионе обнаружили новый очаг сибирской язвы. Из очага в Воронежской области в больницы доставили семерых людей — двух женщин и пятерых мужчин.

Из-за заражённой бешенством кошки в Белгородской области ввели карантин
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#Белгородская область#Карантин#Бешенство#Животные карантин#Постановление#Чернянский район#Белгород#Александра Склярова
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