Ещё один очаг опасного заболевания обнаружили в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В постановлении губернатора Белгородской области от 5 сентября говорится, что в селе Окуни Чернянского района рядом с одним из домов по улице Сосновой обнаружили заражённое бешенством животное.
Ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага.
Напомним, что с 5 сентября карантин также введён в селе Лозовое Ровеньского района. Там нашли заражённую бешенством кошку.
Кроме того, в соседнем с Белгородской областью регионе обнаружили новый очаг сибирской язвы. Из очага в Воронежской области в больницы доставили семерых людей — двух женщин и пятерых мужчин.