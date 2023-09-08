Доходность квартир-малогабариток в Белгороде стала одной из самых низких в РФ

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Малогабаритное жильё под сдачу в аренду в Белгороде стало одним из наименее доходных и окупаемых среди российских городов. В список вошли 70 крупных городов, областной центр в рейтинге занял 68-е место.
Согласно опубликованным данным, такое жильё в Белгороде стоит в среднем 3,5 млн рублей. При этом аренда малогабариток в городе составляет около 11,7 тыс. рублей. За год уровень доходности превышает 140,8 тыс. рублей. Таким образом, доходность составляет 4,1%, а окупаемость — 24,5 года.
Соседний Воронеж, напротив, вошёл в топ-20. Доходность там составила 6,8%, а окупаемость — 14,8 года. Курск оказался на 31-м месте с доходностью 5,6% и окупаемостью в 17,9 года. В Липецке, который стал 41-м в рейтинге, показатели составили 5,4% и 18,6 года соответственно.
Добавим, что лидером стал Грозный. Там доходность превышает 11%. Окупаемость при этом составила 8,8 года.