Доходность квартир-малогабариток в Белгороде стала одной из самых низких в РФ

Соседний Воронеж, напротив, вошёл в топ-20. Доходность там составила 6,8%, а окупаемость — 14,8 года. Курск оказался на 31-м месте с доходностью 5,6% и окупаемостью в 17,9 года. В Липецке, который стал 41-м в рейтинге, показатели составили 5,4% и 18,6 года соответственно.