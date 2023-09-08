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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Доходность квартир-малогабариток в Белгороде стала одной из самых низких в РФ

Доходность квартир-малогабариток в Белгороде стала одной из самых низких в РФ

8 сентября 2023, 11:25
Фото: 1MI
Уровень доходности в областном центре составил 4,1%. Окупаемость превышает 24 года, следует из данных портала «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

Малогабаритное жильё под сдачу в аренду в Белгороде стало одним из наименее доходных и окупаемых среди российских городов. В список вошли 70 крупных городов, областной центр в рейтинге занял 68-е место.

Согласно опубликованным данным, такое жильё в Белгороде стоит в среднем 3,5 млн рублей. При этом аренда малогабариток в городе составляет около 11,7 тыс. рублей. За год уровень доходности превышает 140,8 тыс. рублей. Таким образом, доходность составляет 4,1%, а окупаемость — 24,5 года.

Соседний Воронеж, напротив, вошёл в топ-20. Доходность там составила 6,8%, а окупаемость — 14,8 года. Курск оказался на 31-м месте с доходностью 5,6% и окупаемостью в 17,9 года. В Липецке, который стал 41-м в рейтинге, показатели составили 5,4% и 18,6 года соответственно.

Добавим, что лидером стал Грозный. Там доходность превышает 11%. Окупаемость при этом составила 8,8 года.

Белгород вошёл в число городов с самой низкой арендой за малогабаритки
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#Белгородская область#Жилье#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Доходность#Малогабаритки#Окупаемость
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