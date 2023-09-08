Букинистический аукцион устроят для белгородцев на книжном «Развале»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В культурном центре «Октябрь» в воскресенье, 10 сентября, состоится книжный «Развал». В ходе мероприятия для белгородцев проведут лекции, экскурсии по историческим местам города, а также устроят букинистический аукцион, викторины и фотоквесты. Победителям вручат денежные призы.
Кроме этого, для книголюбов устроят литературный квиз и мастер-класс «Английский по комиксам», а вечером сделают небольшой перерыв и угостят участников кофе.
«Развал» пройдёт с 14:00 до 20:00.
Организаторами мероприятия выступило управление молодёжной политики мэрии и клуб «Самиздат» при грантовой поддержке министерства по делам молодёжи.
Возрастное ограничение: 0+
Напомним, что в эти выходных в Белгороде также состоится большая благотворительная ярмарка, на которой жители региона смогут приобрести книги за пожертвование. Все вырученные средства пойдут на помощь детям с ОВЗ: им приобретут подвесные устройства для аппарата Экзарта.