Букинистический аукцион устроят для белгородцев на книжном «Развале»

Напомним, что в эти выходных в Белгороде также состоится большая благотворительная ярмарка, на которой жители региона смогут приобрести книги за пожертвование. Все вырученные средства пойдут на помощь детям с ОВЗ: им приобретут подвесные устройства для аппарата Экзарта.