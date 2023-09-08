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Букинистический аукцион устроят для белгородцев на книжном «Развале»

Букинистический аукцион устроят для белгородцев на книжном «Развале»

8 сентября 2023, 06:17
Фото: 1MI
Мероприятия проведут в культурном центре «Октябрь» 10 сентября. Начало «Развала» запланировано на 14:00, сообщили в городской администрации.
Сюжет
Книги

В культурном центре «Октябрь» в воскресенье, 10 сентября, состоится книжный «Развал». В ходе мероприятия для белгородцев проведут лекции, экскурсии по историческим местам города, а также устроят букинистический аукцион, викторины и фотоквесты. Победителям вручат денежные призы.

Кроме этого, для книголюбов устроят литературный квиз и мастер-класс «Английский по комиксам», а вечером сделают небольшой перерыв и угостят участников кофе.

«Развал» пройдёт с 14:00 до 20:00.

Организаторами мероприятия выступило управление молодёжной политики мэрии и клуб «Самиздат» при грантовой поддержке министерства по делам молодёжи.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Напомним, что в эти выходных в Белгороде также состоится большая благотворительная ярмарка, на которой жители региона смогут приобрести книги за пожертвование. Все вырученные средства пойдут на помощь детям с ОВЗ: им приобретут подвесные устройства для аппарата Экзарта.

Большую благотворительную книжную ярмарку анонсировали в Белгороде
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#Аукцион#Книги#Белгород#Александра Склярова#Книжный "Развал"
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