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Обстрел, фото тематическое

Белгородское село попало под обстрел ВСУ, есть разрушения

8 сентября 2023, 08:10
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

В результате обстрела повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 8 сентября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинский снаряд повредил хозпостройку на участке жилого дома.

При обстреле никто из мирных жителей не пострадал.

Пострадавших нет. Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Порядка 20 домов пострадало в белгородском округе от обстрелов за последние недели
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#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Хозпостройка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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