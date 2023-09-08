Белгородское село попало под обстрел ВСУ, есть разрушения

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Сегодня, 8 сентября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинский снаряд повредил хозпостройку на участке жилого дома.
При обстреле никто из мирных жителей не пострадал.
Пострадавших нет. Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области