Белгородский фонд поддержки ИЖС попал в прогнозный план приватизации

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Белгородский областной фонд поддержки ИЖС включили в план приватизации. Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о утверждении программы приватизации имущества, находящегося в собственности Белгородской области. Документ вышел 5 сентября.
Согласно постановлению, приватизация пройдёт в период с 2024 по 2026 год. Сделать это планируют путём преобразования в хозяйственное общество. Реализацию программы возложили на министерство земельных и имущественных отношений региона. В силу документ вступит с 1 января 2024 года.
При этом указано, что фонд поддержки ИЖС попал в программу именно на следующий год.
Ранее сообщалось, что белгородские власти планируют приватизировать контрольный пакет акций АО «Медтехника». 50,99% уставного капитала компании принадлежит вышеупомянутому министерству — 2,9 тыс. акций. Их включили в план приватизации на 2023–2025 год.