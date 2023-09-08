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фото тематическое

Белгородский фонд поддержки ИЖС попал в прогнозный план приватизации

8 сентября 2023, 14:30
Фото: 1MI
фото тематическое
Организацию включили в план на 2024 год. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона.

Белгородский областной фонд поддержки ИЖС включили в план приватизации. Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о утверждении программы приватизации имущества, находящегося в собственности Белгородской области. Документ вышел 5 сентября.

Согласно постановлению, приватизация пройдёт в период с 2024 по 2026 год. Сделать это планируют путём преобразования в хозяйственное общество. Реализацию программы возложили на министерство земельных и имущественных отношений региона. В силу документ вступит с 1 января 2024 года.

При этом указано, что фонд поддержки ИЖС попал в программу именно на следующий год.

Ранее сообщалось, что белгородские власти планируют приватизировать контрольный пакет акций АО «Медтехника». 50,99% уставного капитала компании принадлежит вышеупомянутому министерству — 2,9 тыс. акций. Их включили в план приватизации на 2023–2025 год.

Белгородские власти планируют приватизировать контрольный пакет акций АО «Медтехника»
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#Белгородская область#Постановление#Приватизация#Правительство области#Белгород#Наталья Корявых#Фонд поддержки ижс
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