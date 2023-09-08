Белгородский фонд поддержки ИЖС попал в прогнозный план приватизации

Согласно постановлению, приватизация пройдёт в период с 2024 по 2026 год. Сделать это планируют путём преобразования в хозяйственное общество. Реализацию программы возложили на министерство земельных и имущественных отношений региона. В силу документ вступит с 1 января 2024 года.