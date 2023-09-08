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«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске

«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске

8 сентября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Решение единственный участник АО «Белгороднефтепродукт» принял 4 сентября. Компания присоединится к курской фирме «РН-Черноземье».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», акционерное общество «Белгороднефтепродукт» 4 сентября приняло решение о реорганизации в форме присоединения его к компании «РН-Черноземье».

В сообщении белгородской организации также сказано, что требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу Белгород, ул. К. Заслонова, д. 82.

Фирма «Белгороднефтепродукт» зарегистрирована в Белгороде в 1993 году и занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Руководитель — Лев Янданов.

Компания «РН-Черноземье» зарегистрирована в Курске с 1998 года. Отрасль — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Головная компания — НК «Роснефть». Руководитель тот же — Лев Янданов.

Напомним, ранее стало известно, что «Белгороднефтепродукт» опубликовало тендер на оказание услуг страхования рисков терроризма и диверсии нефтебаз. Начальная цена контракта составила 1,1 млрд рублей.

По информации Ростендера, страхование должно было покрыть все риски. Конкретнее речь шла о гибели и повреждении имущества нефтебаз в Губкинском горокруге (сумма страхования — 405 млн рублей) и Белгороде (сумма страхования — 745,4 млн рублей).

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