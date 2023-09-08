«Белгород в цвету» и выборы стартовали, а ВСУ вновь атакует приграничье

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Цветочный праздник в Белгороде стартовал сегодня, 8 сентября. Утром город готовился к «Белгороду в цвету», и в правительстве региона показали, как будут выглядеть локации. Открытие состоялось в 12:00 на понтонной сцене в парке Победы.
Одним из сюрпризов для белгородцев стал рояль изо льда. Однако гостей заинтересовали и другие локации. Например, многим понравились девушки в одеждах XIX века или композиция из книг. На тот момент уже была полностью готова сцена, где выступят группа «Цветы», Эмиль Кадыров и Мари Карне.
Как оказалось, «Белгород в цвету» впечатлил гостей ещё до своего открытия. До официального начала белгородцы пришли, чтобы наконец-то увидеть красочные локации и сделать фото. Успели белгородцы оценить в том числе и сцену на воде. Конструкция раньше была меньше, но её решили увеличить в размере для удобства зрителей.
Для белгородцев и гостей праздника приготовили прохладный чай из ромашки, ферментированного иван-чая с душицей, ягод бузины и бессмертника. Однако дождаться напитка было тяжело из-за очередей. Кроме того, можно было заметить зону проекта «Учебный класс», который состоит из зеркальных кубов и большого экрана. Там транслировали фильм о природе Белгородской области, а ведущим был Николай Дрозвов.
Сегодня, 8 сентября, в Белгородской области стартовали выборы, которые продлятся три дня. Единый день голосования назначили на 10 сентября. В списки включили более 833 тыс. избирателей. Всего запланировали 193 избирательные кампании.
Как сообщалось, в этом году пройдут дополнительные выборы депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12, выборы в советы депутатов в шести округах, выборы представительных органов местного самоуправления в 13 районах. Всего зарегистрировались 3263 кандидата.
Чуть позже избирком региона представил данные о явке белгородцев в первый день голосования. Всего на территории региона действуют 914 избирательных участков. Явка на 15:00 по области составляла 10,74%. На выборы депутатов облдумы показатель составлял 15,11%, а на выборы в горсовет Белгорода — 5,55%.
Сегодня ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Снарядом повредило хозпостройку на участке жилого дома. Никто не пострадал. На месте происшествия спецкомиссия оценивала ущерб.
Вскоре противник повторно атаковал населённый пункт. Повреждения получил один частный дом — там посекло фасад. Больше никаких последствий не зафиксировали. Специальная комиссия также работала на месте происшествия для оценки причинённого ущерба.
Также 8 сентября около 15:00 над Белгородской областью сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Где именно уничтожили дрон, не уточнялось. Однако, судя по всему, это произошло в Валуйском горокруге.
Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в округе сработала система ПВО. Повреждения получили три частных дома и одна хозяйственная постройка. Уточняется, что БПЛА был самолётного типа.