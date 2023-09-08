«Белгород в цвету» и выборы стартовали, а ВСУ вновь атакует приграничье

Как оказалось, «Белгород в цвету» впечатлил гостей ещё до своего открытия. До официального начала белгородцы пришли, чтобы наконец-то увидеть красочные локации и сделать фото. Успели белгородцы оценить в том числе и сцену на воде. Конструкция раньше была меньше, но её решили увеличить в размере для удобства зрителей.