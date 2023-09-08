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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

«Белгород в цвету»

Белгород готовится к открытию «цветочного» фестиваля: фото

8 сентября 2023, 06:39
Фото: пресс-служба правительства области
«Белгород в цвету»

В Белгороде стартует трёхдневный «цветочный» фестиваль

В пресс-службе правительства области показали фотографии локаций, подготовленных к фестивалю «Белгород в цвету». Открытие состоится 8 сентября в 12:00 на понтонной сцене в парке Победы.

В областном центре завершают подготовку локаций, которые представят на фестивале «Белгород в цвету». Часть уже готовых площадок можно увидеть на фото.

Оценить инсталляции, установленные к «цветочному» фестивалю, жители региона смогут уже сегодня. Официальное открытие состоится 8 сентября в 12:00 на набережной реки Везёлки.

Там же белгородцы смогут увидеть необычный фонтан в виде кита. Он по задумке организаторов должен обратить внимание на проблему загрязнения рек.

На протяжении трёх дней для белгородцев будут устраивать различные концерты, мастер-классы, поэтические вечера и многое другое. В мэрии ранее опубликовали афишу мероприятий. А полюбоваться украшениями жители смогут и позже: мэр Валентин Демидов сообщил, что некоторые украшения оставят после фестиваля.

«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»«Белгород в цвету»
«Белгород в цвету»
Фото: пресс-служба правительства области
Украшения для «Белгорода в цвету» решили оставить после фестиваля
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