Белгород готовится к открытию «цветочного» фестиваля: фото

На протяжении трёх дней для белгородцев будут устраивать различные концерты, мастер-классы, поэтические вечера и многое другое. В мэрии ранее опубликовали афишу мероприятий. А полюбоваться украшениями жители смогут и позже: мэр Валентин Демидов сообщил, что некоторые украшения оставят после фестиваля.