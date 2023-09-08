Белгород готовится к открытию «цветочного» фестиваля: фото

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В областном центре завершают подготовку локаций, которые представят на фестивале «Белгород в цвету». Часть уже готовых площадок можно увидеть на фото.
Оценить инсталляции, установленные к «цветочному» фестивалю, жители региона смогут уже сегодня. Официальное открытие состоится 8 сентября в 12:00 на набережной реки Везёлки.
Там же белгородцы смогут увидеть необычный фонтан в виде кита. Он по задумке организаторов должен обратить внимание на проблему загрязнения рек.
На протяжении трёх дней для белгородцев будут устраивать различные концерты, мастер-классы, поэтические вечера и многое другое. В мэрии ранее опубликовали афишу мероприятий. А полюбоваться украшениями жители смогут и позже: мэр Валентин Демидов сообщил, что некоторые украшения оставят после фестиваля.