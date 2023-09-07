Здоровье в фокусе: близкофокусная радиотерапия против боли

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Справиться с болью и воспалением, а также помочь избавиться от келоидных рубцов и еще многих отравляющих жизнь диагнозов помогает близкофокусная радиотерапия. Команда проекта «Код к здоровью», посвященного уникальным возможностям региональной медицины, познакомилась с самой современной установкой БФРТ, установленной в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере.
Владимир Бутенко без малого год передвигался на костылях после сложного перелома. «А потом один хирург случайно посоветовал вот эту процедуру, — вспоминает Владимир. — До этого я чего только ни пробовал, ничего не помогало. А тут бросил костыли после нескольких процедур». Процедура, о которой идет речь, — цикл сеансов на аппарате близкофокусной радиотерапии, БФРТ.
Владимир Викторович — опытный пациент. Впервые он оценил преимущества БФРТ-терапии в 2005 году и уже знает, что раз в два года ему нужно повторять курс процедур. Но в этом году он приезжает на лечение по новому адресу: «Тот же самый хирург, который мне посоветовал это лечение в первый раз, он же сказал, что уже год работает здесь новый аппарат». «Здесь» — это в Волгоградском областном клиническом диспансере, где установлен самый современный в области аппарат «ТЕРАД-200».
Волгоградский областной клинический онкологический диспансер отсчитывает свою историю с 1935 года, с момента создания небольшого пункта помощи при хирургическом отделении 1-й Советской больницы. Сегодня это современный высокотехнологичный медицинский комплекс, модернизированный в рамках национального проекта «Здравоохранение». С 2019 года здесь был полностью обновлен парк оборудования для лучевой терапии, появился новый лечебно-диагностический центр и готовится к вводу новый радиологический корпус. Лечение в центре по направлению лечащего врача могут пройти пациенты с неопухолевыми заболеваниями.
Владимир Бутенко за свою «пациентскую биографию» успел изучить аппараты разных поколений в различных медицинских учреждениях города. Есть, с чем сравнивать. И вот его вердикт: «Этот более навороченный, космос просто».
Пульт управления системой действительно похож на небольшой ЦУП: перед медиками стоят сразу несколько мониторов. На одном — изображение с камер внутри каньона: так радиотерапевты называют изолированное помещение, где работает аппарат. Пациента можно видеть и слышать, чтобы контролировать его состояние и положение. Если что-то пошло не так, например, пациент изменил позу, процедура тут же будет остановлена: большая красная кнопка «СТОП» расположена на видном месте. В этом же «ЦУПе» задается и программа лечения. «Мы задаем параметры пациента, заводим его личные данные, вводим необходимый объем облучения, выбираем дозу ионизирующего излучения, режим фракционирования, то есть каждый ли день у нас лечится пациент, количество фракций и также энергию тока», — рассказывает Елена Беляевскова, врач-радиотерапевт.
Елена Беляевскова — выпускница Волгоградского государственного медицинского университета. С 2019 года она работает радиотерапевтом Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере и регулярно проходит повышение квалификации по специальности. Большая часть ее работы и работы ее коллег не видна пациентам и проходит за закрытыми дверями в полумраке «Кабинета планирования». Именно там, перед мониторами с томограммами и рентгеновскими снимками пациентов медицинские физики и врачи решают порой головоломные задачи: как подобрать необходимые дозы и доставить их к месту работы так, чтобы минимизировать риски для пациента и добиться максимального эффекта. Все процессы «оцифрованы», поэтому готовый план лечения быстро претворяется в жизнь.
Аппарат «ТЕРАД-200» позволяет медикам проводить и близкофокусную терапию, и глубокую или ортовольтную терапию на одном и том же оборудовании. «Происходит это за счет того, что прибор может генерировать более мощную энергию, чем аппараты прежних поколений», — говорит Елена Юрьевна.
О том, что аппарат далеко ушел от своих предшественников, напоминает и кресло-кушетка: ей можно придать любое положение, чтобы пациенту было удобно. Дизайн при этом радует глаз. Красота не мешает основной задаче: блок излучателя вручную сдвигается в нужное медикам положение, это позволяет максимально точно «прицелиться». Быть предельно точными радиотерапевтам помогают специальные приспособления — тубусы, направляющие поток излучения на нужную глубину тканей в определенной зоне. «Так мы уменьшаем облучение здоровых тканей», — поясняет доктор. Сам каньон, где Елена Юрьевна рассказывает об аппарате, в последнюю очередь похож на больничное помещение: облицованные деревянными панелями стены, современный дизайн. Все это больше напоминает СПА-салон или комнату отдыха. И только гудящая стойка охлаждения прибора заставляет вспомнить о том, что здесь живут высокие технологии.
«Рентгенотерапия — абсолютно безболезненный метод лечения», — терпеливо, раз за разом рассказывает пациентам на приеме доктор Беляевская. Ведь вопрос «а это больно» задают едва ли не чаще всего. «Это лечение проводится амбулаторно, два или три раза в неделю», — говорит доктор Беляевскова. — Пациент абсолютно ничего не ощущает в процессе лечения». И все же пациентов с неопухолевыми диагнозами здесь пока немного: многие из тех, кому показано лечение, и даже их лечащие доктора пока не знают о такой возможности.
«Эффективность лечения неопухолевых заболеваний связана с выраженным противовоспалительным эффектом», — объясняет механизм работы БФРТ Елена Юрьевна. — Радиотерапия работает, даже когда все остальное не помогает». «Все остальное» — это уже привычные пациентам физиопроцедуры и медикаментозное лечение. Никакой магии, сплошная наука: точечное облучение способствует усилению микроциркуляции крови в пораженных органах и тканях. Под действием излучения в организме активизируется и местный, и общий иммунитет. Результат от лучевого лечения пациент ощущает уже после нескольких сеансов, но эффект в полной мере, как правило, можно оценить спустя недели или месяцы.
Владимир Бутенко знает об этом и не ждет мгновенных результатов: «В первый раз сделали 10 процедур, второй раз 7 по минуте. Сейчас еще пока 6, не знаю, сколько будет». Однако в том, что этот результат будет, он ни секунды не сомневается: «Главный эффект, что я смог свободно передвигаться, вернуться на работу и могу заботиться о своей семье».
«ТЕРАД-200» ежедневно помогает трем десяткам пациентов. Их могло бы быть и больше, но далеко не все сразу решаются на визит в клинику. Само название — онкодиспансер — зачастую пугает пациентов с «непрофильными» диагнозами.
Одна из будущих пациентов радиотерапевтов центра Юлия Генералова признается: «Были мысли, что странно, что там такое лечат».
Юлия пришла на консультацию по рекомендациям хирургов и «сарафанного радио». «Я сводила старую татуировку, и после этого у меня остались сильные рубцы», — рассказывает Юлия о своей проблеме.
«Келоидные рубцы — очень распространенная проблема, особенно у молодежи», — говорит доктор Беляевскова. Зачастую болезненные и мешающие рубцы оказываются обратной стороной красоты: пирсинг, татуировки и шов после любой, даже незначительной операции могут стать их причиной. «Если у человека есть склонность к регенерации соединительной ткани с развитием келоидных рубцов, то причина может быть любой», — говорит доктор. Но что же с ними делать?
План лечения Юлии обрисовывает доктор Беляевскова на первой консультации: «Для начала необходимо иссечь сам этот рубец хирургически. Затем мы при помощи рентгенотерапии проведем облучение этого участка, чтобы в будущем не развивался новый гиперпластический келоидный рубец. Лечение проводится на протяжении 14-15 сеансов».
Юлия возлагает на БФРТ-терапию большие надежды: «Я искала варианты, как можно избавиться от моего рубца. К сожалению, классические методы не привели к желаемому эффекту. Я готова подождать и походить на эти сеансы лечения, чтобы в итоге у меня все было хорошо, красиво, и я чувствовала себя более уверенно».
Пока о возможностях БФРТ не слишком осведомлены и пациенты, и доктора областных медицинских учреждений. Но радиотерапевты уверены, что открытость клиники и готовность отвечать на все вопросы рано или поздно сделают свое дело. Ведь воспользоваться преимуществами современной медицины может любой пациент, которому показано такое лечение.