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Published Сегодня, 17:07

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Вячеслав Гладков отказал педиатру в работе за пределами Белгородской области

Вячеслав Гладков отказал педиатру в работе за пределами Белгородской области

7 сентября 2023, 17:07
Фото: Bel.ru
Педиатр из Губкина спросила губернатора о постоянной работе в детском лагере «Бригантина „Белогорье“», так как собирается переезжать из Белгородской области в Крым. Но глава региона ответил ей категорическим отказом.

Вячеслав Гладков рассказал, что белгородский детский лагерь в Крыму принимает на временную работу учителей, врачей и воспитателей из Белгородской области, которые ушли в отпуск, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное пребывание там детей.

Но на постоянную работу педиатра не возьмут, так как власти и губернатор в частности категорически против отъезда белгородских специалистов в другие регионы и не будут создавать никакой дополнительной мотивации для этого.

Огромные деньги вкладываем в решение кадровых вопросов, занимаемся подготовкой врачей. Я надеюсь, что вы меня поймёте. Мы белгородских врачей на постоянной основе принимать в «Бригантине „Белогорье“» не будем. Вы нам нужны здесь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в начале июля Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов, так как один доктор уволился, а второй ушёл в декрет. Замену им искали в других регионах России, а на это время организовали выезды специалистов в эти города из Белгорода.

Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов
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#Медицина#Губкин#Крым#Врач#Белгород#Вячеслав Гладков#Бригантина Белогорье#Милена Фишер
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