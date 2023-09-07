Вячеслав Гладков отказал педиатру в работе за пределами Белгородской области

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Вячеслав Гладков рассказал, что белгородский детский лагерь в Крыму принимает на временную работу учителей, врачей и воспитателей из Белгородской области, которые ушли в отпуск, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное пребывание там детей.
Но на постоянную работу педиатра не возьмут, так как власти и губернатор в частности категорически против отъезда белгородских специалистов в другие регионы и не будут создавать никакой дополнительной мотивации для этого.
Огромные деньги вкладываем в решение кадровых вопросов, занимаемся подготовкой врачей. Я надеюсь, что вы меня поймёте. Мы белгородских врачей на постоянной основе принимать в «Бригантине „Белогорье“» не будем. Вы нам нужны здесь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в начале июля Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов, так как один доктор уволился, а второй ушёл в декрет. Замену им искали в других регионах России, а на это время организовали выезды специалистов в эти города из Белгорода.