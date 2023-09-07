ВСУ обстреляли Белгородскую область: последствия есть в пяти населённых пунктах

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Под артиллерийский обстрел попала окраина посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Никто не пострадал, но зафиксированы разрушения.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки повредило линию электропередачи. Без света остались пять населённых пунктов: сёла Вязовое, Теребрено, Илёк-Пеньковка, Староселье, посёлок Задорожный. К ликвидации последствий обстрела аварийные службы приступят в ближайшее время.
Накануне под обстрелом ВСУ был посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Там разрушило один дом. Обошлось без пострадавших. На месте работала спецкомиссия. Она должна решить, будут дом восстанавливать или, напротив, сносить.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области за неделю стало больше пострадавших от обстрелов домов. В одном только Валуйском округе повредило 127 домовладений.