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Published Сегодня, 06:27

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Обстрел

ВСУ обстреляли Белгородскую область: последствия есть в пяти населённых пунктах

7 сентября 2023, 06:27
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли окраину посёлка Задорожный в Белгородской области

Противник атаковал из артиллерии окраину посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Повредило линию электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под артиллерийский обстрел попала окраина посёлка Задорожный в Краснояружском районе. Никто не пострадал, но зафиксированы разрушения.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки повредило линию электропередачи. Без света остались пять населённых пунктов: сёла Вязовое, Теребрено, Илёк-Пеньковка, Староселье, посёлок Задорожный. К ликвидации последствий обстрела аварийные службы приступят в ближайшее время.

Накануне под обстрелом ВСУ был посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Там разрушило один дом. Обошлось без пострадавших. На месте работала спецкомиссия. Она должна решить, будут дом восстанавливать или, напротив, сносить.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области за неделю стало больше пострадавших от обстрелов домов. В одном только Валуйском округе повредило 127 домовладений.

Снаряды ВСУ разрушили дом в посёлке Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ
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