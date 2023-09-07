Волонтеры СГОКа реализовали образовательный проект для родителей особенных детей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Проект работника комбината Александра Головенченкова победил в программе волонтерских проектов Группы НЛМК «#НАВОЛНЕ».
Средства гранта направили на покупку необходимых материалов и канцтоваров, которые нужны для подготовки развивающих карточек и пособий для занятий с детьми как в классе, так и дома, а также новые развивающие игры и игрушки. Для родителей специалисты Центра провели серию тренингов по психологической разгрузке и обучению техникам самовосстановления. В этом время дети находились в сенсорной комнате под присмотром педагогов.
«Идея проекта возникла, когда я познакомился с коллективом Центра „Перспектива“, его воспитанниками и родителями, которые практически постоянно находятся с детьми, т. к. не могут их оставить. Тренинги помогают мамам и папам немного отдохнуть и отвлечься, пообщаться и еще больше сплотиться. В это время можно не беспокоиться за детей, которые заняты играми с опытным педагогом. Мы уже провели шесть таких занятий с родителями и получили положительный отклик. Дальше психологи Центра составят удобный всем график. Радует, что поддержка СГОКа и фонда „Милосердие“ помогла создать комфортное пространство для занятий с особенными детьми», –комментирует автор проекта Александр Головенченков.
Для справки: грантовая программа волонтерских проектов «#НАВОЛНЕ» проводится в Группе НЛМК четвертый год. Приоритетная тема этого года — социальное волонтерство. Победители конкурса получают до 100 000 рублей на реализацию своей инициативы.