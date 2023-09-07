Волонтеры СГОКа реализовали образовательный проект для родителей особенных детей

«Идея проекта возникла, когда я познакомился с коллективом Центра „Перспектива“, его воспитанниками и родителями, которые практически постоянно находятся с детьми, т. к. не могут их оставить. Тренинги помогают мамам и папам немного отдохнуть и отвлечься, пообщаться и еще больше сплотиться. В это время можно не беспокоиться за детей, которые заняты играми с опытным педагогом. Мы уже провели шесть таких занятий с родителями и получили положительный отклик. Дальше психологи Центра составят удобный всем график. Радует, что поддержка СГОКа и фонда „Милосердие“ помогла создать комфортное пространство для занятий с особенными детьми», –комментирует автор проекта Александр Головенченков.