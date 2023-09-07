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Волонтеры СГОКа реализовали образовательный проект для родителей особенных детей

Волонтеры СГОКа реализовали образовательный проект для родителей особенных детей

7 сентября 2023, 11:18
Фото: Стойленский ГОК
Волонтеры Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК)при поддержке социального партнера НЛМК — благотворительного фонда «Милосердие» реализовали проект «От специалистов для родителей» для воспитанников Центра образования «Перспектива» — детей с РАС — и их родителей.

Проект работника комбината Александра Головенченкова победил в программе волонтерских проектов Группы НЛМК «#НАВОЛНЕ».

Средства гранта направили на покупку необходимых материалов и канцтоваров, которые нужны для подготовки развивающих карточек и пособий для занятий с детьми как в классе, так и дома, а также новые развивающие игры и игрушки. Для родителей специалисты Центра провели серию тренингов по психологической разгрузке и обучению техникам самовосстановления. В этом время дети находились в сенсорной комнате под присмотром педагогов.

Фото: Стойленский ГОК

«Идея проекта возникла, когда я познакомился с коллективом Центра „Перспектива“, его воспитанниками и родителями, которые практически постоянно находятся с детьми, т. к. не могут их оставить. Тренинги помогают мамам и папам немного отдохнуть и отвлечься, пообщаться и еще больше сплотиться. В это время можно не беспокоиться за детей, которые заняты играми с опытным педагогом. Мы уже провели шесть таких занятий с родителями и получили положительный отклик. Дальше психологи Центра составят удобный всем график. Радует, что поддержка СГОКа и фонда „Милосердие“ помогла создать комфортное пространство для занятий с особенными детьми», –комментирует автор проекта Александр Головенченков.

Для справки: грантовая программа волонтерских проектов «#НАВОЛНЕ» проводится в Группе НЛМК четвертый год. Приоритетная тема этого года — социальное волонтерство. Победители конкурса получают до 100 000 рублей на реализацию своей инициативы.

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#Город#Белгородская область#Стойленский ГОК#Педагоги#Белгород#Кристина Семенчук
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