В центре Белгорода завёлся кит: арт-объект установили к «цветочному» фестивалю

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сегодня, 7 сентября, горожан удивил большой кит, которого они заметили в парке Победы. Конструкцию установили к фестивалю «Белгород в цвету». Его уже спустили на воду.
По задумке организаторов кит должен привлечь внимание к проблеме загрязнения рек. Напомним, что на установку нескольких арт-объектов, в том числе кита, потратили 13,5 млн рублей.
Фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт с 8 по 10 сентября на десяти площадках. В этот раз мероприятия посвятили Году педагога и наставника.
Завтра, 8 сентября, на понтонной сцене в парке Победы в 12:00 начнётся праздничное открытие фестиваля. Оттуда же белгородцы смогут увидеть необычный фонтан в виде синего кита.