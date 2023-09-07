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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Кит на Везёлке в Белгороде

В центре Белгорода завёлся кит: арт-объект установили к «цветочному» фестивалю

7 сентября 2023, 10:26
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Кит на Везёлке в Белгороде

Фигуру кита установили на Везёлке к фестивалю «Белгород в цвету»

Кита спустили на воду в парке Победы. По задумке организаторов арт-объект должен привлечь внимание к проблеме загрязнения рек, сообщили в мэрии.

Сегодня, 7 сентября, горожан удивил большой кит, которого они заметили в парке Победы. Конструкцию установили к фестивалю «Белгород в цвету». Его уже спустили на воду.

По задумке организаторов кит должен привлечь внимание к проблеме загрязнения рек. Напомним, что на установку нескольких арт-объектов, в том числе кита, потратили 13,5 млн рублей.

Фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт с 8 по 10 сентября на десяти площадках. В этот раз мероприятия посвятили Году педагога и наставника.

Завтра, 8 сентября, на понтонной сцене в парке Победы в 12:00 начнётся праздничное открытие фестиваля. Оттуда же белгородцы смогут увидеть необычный фонтан в виде синего кита.

Кит на Везёлке в Белгороде Кит на Везёлке в Белгороде
Кит на Везёлке в Белгороде Кит на Везёлке в Белгороде
Кит на Везёлке в Белгороде Кит на Везёлке в Белгороде
Кит на Везёлке в Белгороде Кит на Везёлке в Белгороде
Кит на Везёлке в Белгороде
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
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