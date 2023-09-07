В Белгородской области при пожарах погибли 37 человек

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
С начала 2023 года на территории Белгородской области зарегистрировали 1194 пожара. По информации начальника регионального управления МЧС Сергея Потапова, за этот период в огне погибли 37 человек.
Пожарные смогли спасти 41 белгородца. 22 человека при пожарах получили травмы. Детей среди погибших в огне не было.
За прошлую неделю на территории региона зафиксировали 36 возгораний. В одном пожаре погиб 24-летний парень. В результате других возгораний ещё два человека пострадали. Всего пожарные эвакуировали из огня 30 белгородцев.
Напомним, что утром 6 сентября в Шебекинском округе короткое замыкание произошло в цеху производства канифоли на территории предприятия «Белсинтез». Начался пожар, густой чёрный дым от которого было видно в разных частях Шебекино.