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Пожар

В Белгородской области при пожарах погибли 37 человек

7 сентября 2023, 13:39
Фото: 1MI
Пожар
Спасти удалось 41 человека. 22 белгородца получили травмы. Подробной информацией поделились в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

С начала 2023 года на территории Белгородской области зарегистрировали 1194 пожара. По информации начальника регионального управления МЧС Сергея Потапова, за этот период в огне погибли 37 человек.

Пожарные смогли спасти 41 белгородца. 22 человека при пожарах получили травмы. Детей среди погибших в огне не было.

За прошлую неделю на территории региона зафиксировали 36 возгораний. В одном пожаре погиб 24-летний парень. В результате других возгораний ещё два человека пострадали. Всего пожарные эвакуировали из огня 30 белгородцев.

Напомним, что утром 6 сентября в Шебекинском округе короткое замыкание произошло в цеху производства канифоли на территории предприятия «Белсинтез». Начался пожар, густой чёрный дым от которого было видно в разных частях Шебекино.

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#Белгородская область#Пожар#Пострадавшие#Сергей потапов#Погибшие#Белгород#Александра Склярова
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