В Белгородэнерго подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие

«Основная задача на второе полугодие — не только достичь всех поставленных целей, но и улучшить плановые показатели. Для этого у нас есть все необходимое: профессиональный коллектив, большой опыт, ресурсы и возможности. Все поставленные задачи будут выполнены», — подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.