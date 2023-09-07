Украшения для «Белгорода в цвету» решили оставить после фестиваля

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Украшения, которые представят горожанам на фестивале «Белгород в цвету», останутся и после праздника. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. Самый большой объект — «Белый сад» — тоже останется на своём месте и будет радовать горожан и дальше.
По словам градоначальника, зелёные насаждения позже перенесут в разные части областного центра. Для фестиваля закупили порядка 60 деревьев, 600 кустарников и 1 тыс. однолетников. Более того, мэр рассказал и о программе фестиваля.
«Составлена очень интересная культурная программа. Постарались, чтобы этот праздник горожане создавали для себя сами, чтобы максимально принимали участие», — говорит Демидов.
Что касается «Белого сада», его планируют оставить там же, где и возводят, — в парке Победы. Напомним, начнётся фестиваль 8 сентября, а завершится 10-го.