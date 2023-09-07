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Published Сегодня, 13:56

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Украшения для «Белгорода в цвету» решили оставить после фестиваля

Украшения для «Белгорода в цвету» решили оставить после фестиваля

7 сентября 2023, 13:56
Фото: 1MI
Решено оставить самый большой объект фестиваля — «Белый сад». Зелёные насаждения после «цветочных» выходных планируют перенести в различные части города, сообщает Go31 со ссылкой на мэра Валентина Демидова.

Украшения, которые представят горожанам на фестивале «Белгород в цвету», останутся и после праздника. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. Самый большой объект — «Белый сад» — тоже останется на своём месте и будет радовать горожан и дальше.

По словам градоначальника, зелёные насаждения позже перенесут в разные части областного центра. Для фестиваля закупили порядка 60 деревьев, 600 кустарников и 1 тыс. однолетников. Более того, мэр рассказал и о программе фестиваля.

«Составлена очень интересная культурная программа. Постарались, чтобы этот праздник горожане создавали для себя сами, чтобы максимально принимали участие», — говорит Демидов.

Что касается «Белого сада», его планируют оставить там же, где и возводят, — в парке Победы. Напомним, начнётся фестиваль 8 сентября, а завершится 10-го.

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#Белгородская область#Фестиваль#Композиции#Украшения#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Белгород в цвету#Валентин Демидов
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