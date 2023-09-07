Троих экс-полицейских отправили в колонию за избитого белгородца и протокол на него

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В Белгороде к тюремному сроку приговорили троих бывших полицейских за превышение полномочий. Гособвинитель поддержал обвинения в отношении мужчин, работавших в мобильном взводе УМВД.
Согласно материалам дела, экс-правоохранители избили местного жителя. Как сообщается, они хотели искусственно повысить показатели служебной деятельности. Белгородца планировали «фиктивно» привлечь к административной ответственности за якобы совершённое нарушение.
Потерпевшего привезли в отдел полиции. Там против него составили подложный протокол.
Экс-полицейские свою вину признавать не стали.
Суд приговорил фигурантов дела к 1,5 года колонии общего режима. На аналогичный срок им запретили занимать должности в государственных органах.
Вступил ли приговор в законную силу, в надзорном ведомстве не уточнили.