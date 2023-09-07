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Полиция

Троих экс-полицейских отправили в колонию за избитого белгородца и протокол на него

7 сентября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Полиция
Бывшие сотрудники полиции избили мужчину, а затем привлекли к административной ответственности за якобы совершённое нарушение. За это обвиняемые получили тюремный срок. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В Белгороде к тюремному сроку приговорили троих бывших полицейских за превышение полномочий. Гособвинитель поддержал обвинения в отношении мужчин, работавших в мобильном взводе УМВД.

Согласно материалам дела, экс-правоохранители избили местного жителя. Как сообщается, они хотели искусственно повысить показатели служебной деятельности. Белгородца планировали «фиктивно» привлечь к административной ответственности за якобы совершённое нарушение.

Потерпевшего привезли в отдел полиции. Там против него составили подложный протокол.

Экс-полицейские свою вину признавать не стали.

Суд приговорил фигурантов дела к 1,5 года колонии общего режима. На аналогичный срок им запретили занимать должности в государственных органах.

Вступил ли приговор в законную силу, в надзорном ведомстве не уточнили.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Полиция#Суд#Превышение полномочий#Протокол#Белгород#Наталья Корявых
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