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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Старооскольцы с ограниченными возможностями получили оборудование для творчества

Старооскольцы с ограниченными возможностями получили оборудование для творчества

7 сентября 2023, 12:28
Фото: Фонд «Поколение»
Фонд «Поколение» Андрея Скоча передал местной общественной организации инвалидов в подарок комплект музыкальной аппаратуры.

Как рассказала председатель Зоя Перминова, эта общественная организация инвалидов действует в Старом Осколе с 1988 года и сейчас объединяет 230 человек. На базе организации работает вокально-хореографическая студия, где занимаются как взрослые, так и дети. Помимо занятий, студия даёт концерты и для горожан, и для жителей окрестных сёл.

У артистов была аппаратура, подаренная в своё время одним из предприятий города, но к настоящему времени она практически вышла из строя. Поэтому члены организации обратились за помощью к депутату Госдумы РФ Андрею Скочу.

«Несмотря на ограниченные возможности, это люди со стальным характером, они задают определённый тон в обществе, занимая активную жизненную позицию. У них огромное желание жить и вести за собой. Это современное музоборудование позволит им не только развивать свой талант, но знакомить со своим творчеством зрителей и за пределами Старооскольского горокруга»,

— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Фото: Фонд «Поколение»

Фонд «Поколение» на протяжении более 25 лет помогает людям с ограниченными возможностями в Белгородской области. При поддержке фонда в Старом Осколе был оборудован бесплатный тренажёрный зал для инвалидов-колясочников и запущено социальное такси. Также оказывается адресная помощь по приобретению инвалидных колясок. Так, только за 2022 год 39 белгородцев с ограниченными возможностями получили различные технические средства реабилитации.

Помимо этого, партия инвалидных колясок и ортопедических средств поступила этим летом для эвакуированных жителей Шебекинского горокруга.

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#Общество#Белгородская область#Подарок#Кристина Семенчук#ОВЗ#Музыкальное оборудование
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