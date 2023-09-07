Старооскольцы с ограниченными возможностями получили оборудование для творчества

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Как рассказала председатель Зоя Перминова, эта общественная организация инвалидов действует в Старом Осколе с 1988 года и сейчас объединяет 230 человек. На базе организации работает вокально-хореографическая студия, где занимаются как взрослые, так и дети. Помимо занятий, студия даёт концерты и для горожан, и для жителей окрестных сёл.
У артистов была аппаратура, подаренная в своё время одним из предприятий города, но к настоящему времени она практически вышла из строя. Поэтому члены организации обратились за помощью к депутату Госдумы РФ Андрею Скочу.
«Несмотря на ограниченные возможности, это люди со стальным характером, они задают определённый тон в обществе, занимая активную жизненную позицию. У них огромное желание жить и вести за собой. Это современное музоборудование позволит им не только развивать свой талант, но знакомить со своим творчеством зрителей и за пределами Старооскольского горокруга»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Фонд «Поколение» на протяжении более 25 лет помогает людям с ограниченными возможностями в Белгородской области. При поддержке фонда в Старом Осколе был оборудован бесплатный тренажёрный зал для инвалидов-колясочников и запущено социальное такси. Также оказывается адресная помощь по приобретению инвалидных колясок. Так, только за 2022 год 39 белгородцев с ограниченными возможностями получили различные технические средства реабилитации.
Помимо этого, партия инвалидных колясок и ортопедических средств поступила этим летом для эвакуированных жителей Шебекинского горокруга.