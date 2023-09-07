Старооскольцы с ограниченными возможностями получили оборудование для творчества

«Несмотря на ограниченные возможности, это люди со стальным характером, они задают определённый тон в обществе, занимая активную жизненную позицию. У них огромное желание жить и вести за собой. Это современное музоборудование позволит им не только развивать свой талант, но знакомить со своим творчеством зрителей и за пределами Старооскольского горокруга»,