Гладков анонсировал новые курсы для белгородцев по оказанию первой медпомощи

С сегодняшнего дня, 7 сентября, начинается набор белгородцев, которые хотят сформировать навык оказания первой помощи. С собой на занятия белгородцев просят брать четыре бинта 7×14, бахилы, воду и перекус. Записаться на обучение можно здесь либо по телефонам: (4722) 56-98-94, (4722) 32-57-11).