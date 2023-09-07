Гладков анонсировал новые курсы для белгородцев по оказанию первой медпомощи

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Жителей Белгородской области вновь начнут обучать оказанию первой медпомощи. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, первые занятия пройдут уже в конце сентября: их будут устраивать по выходным дням на базе Центра медицины катастроф.
Оперативная обстановка у нас продолжает оставаться сложной, поэтому и навык оказания первой помощи, конечно, очень правильный навык, которым должен обладать практически каждый житель области, особенно жители прифронтовых, приграничных районов.
Вячеслав Гладков
С сегодняшнего дня, 7 сентября, начинается набор белгородцев, которые хотят сформировать навык оказания первой помощи. С собой на занятия белгородцев просят брать четыре бинта 7×14, бахилы, воду и перекус. Записаться на обучение можно здесь либо по телефонам: (4722) 56-98-94, (4722) 32-57-11).
Обучение на базе Центра медицины катастроф организовали в прошлом году. В результате с осени 2022 года по лето 2023 года оказывать первую помощь научились более 20 тысяч человек.
О том, что в Белгородской области возобновят курсы «Первая помощь», стало известно ещё в августе: новость сообщили в группе областной станции Скорой медицинской помощи.