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Снаряд ВСУ пробил крышу дома во время обстрела Брянской области

Снаряд ВСУ пробил крышу дома во время обстрела Брянской области

7 сентября 2023, 16:37
Фото: Bel.ru
О происшествии рассказал брянский губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших.
Сюжет
Обстрел

Под очередную атаку со стороны Украины попали соседи белгородцев — Брянская область. ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского округа, где один из снарядов прилетел в крышу жилого дома. Несмотря на это, жильцам дома повезло: боеприпас не сдетонировал, что спасло дом и, возможно, чьи-то жизни. Никто не пострадал.

В настоящий момент, по словам главы региона, на месте работают специализированные подразделения и оперативные службы.

Ранее украинские диверсанты пытались попасть в Россию через Брянскую область, но их удар отбили. В результате ДРГ бежала, оставив даже своё оружие. Об этом стало известно 4 сентября.

Украинская ДРГ вновь пыталась проникнуть в приграничье РФ
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#Происшествия#Брянская область#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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