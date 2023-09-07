Снаряд ВСУ пробил крышу дома во время обстрела Брянской области

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Под очередную атаку со стороны Украины попали соседи белгородцев — Брянская область. ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского округа, где один из снарядов прилетел в крышу жилого дома. Несмотря на это, жильцам дома повезло: боеприпас не сдетонировал, что спасло дом и, возможно, чьи-то жизни. Никто не пострадал.
В настоящий момент, по словам главы региона, на месте работают специализированные подразделения и оперативные службы.
Ранее украинские диверсанты пытались попасть в Россию через Брянскую область, но их удар отбили. В результате ДРГ бежала, оставив даже своё оружие. Об этом стало известно 4 сентября.