Снаряд ВСУ пробил крышу дома во время обстрела Брянской области

Под очередную атаку со стороны Украины попали соседи белгородцев — Брянская область. ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского округа, где один из снарядов прилетел в крышу жилого дома. Несмотря на это, жильцам дома повезло: боеприпас не сдетонировал, что спасло дом и, возможно, чьи-то жизни. Никто не пострадал.