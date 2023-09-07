Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Полиция в Белгороде задержала руководителя городской добровольной народной дружины (ДНД). Молодой человек срывал листовки кандидата в депутаты горсовета Константина Салова. Интересно, что поймал парня сам Салов. По словам кандидата, всю избирательную кампанию по избирательному округу № 19 якобы уничтожаются его агитационные материалы.
Как пишет издание, на задержание приехали полицейские, росгвардейцы и криминалисты. Парень признался что срывал листовки, поскольку ему сказали, что «за это ничего не будет». По словам парня, к нему с этим предложением обратилась некая женщина в одном из вузов и пообещала 600 рублей.
Молодой человек предложил Салову разойтись без полиции. За это он предложил просто заново наклеить листовки. Кандидат не согласился и решил предать ситуацию огласке.