Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты

Как пишет издание, на задержание приехали полицейские, росгвардейцы и криминалисты. Парень признался что срывал листовки, поскольку ему сказали, что «за это ничего не будет». По словам парня, к нему с этим предложением обратилась некая женщина в одном из вузов и пообещала 600 рублей.