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Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты

Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты

7 сентября 2023, 14:20
Фото: 1MI
Молодого человека на месте поймал сам кандидат в депутаты. Парень не хотел разбираться с полицией и предложил просто вернуть листовки на место сорванных. Однако кандидат не согласился. Подробности сообщает «Фонарь».

Полиция в Белгороде задержала руководителя городской добровольной народной дружины (ДНД). Молодой человек срывал листовки кандидата в депутаты горсовета Константина Салова. Интересно, что поймал парня сам Салов. По словам кандидата, всю избирательную кампанию по избирательному округу № 19 якобы уничтожаются его агитационные материалы.

Как пишет издание, на задержание приехали полицейские, росгвардейцы и криминалисты. Парень признался что срывал листовки, поскольку ему сказали, что «за это ничего не будет». По словам парня, к нему с этим предложением обратилась некая женщина в одном из вузов и пообещала 600 рублей.

Молодой человек предложил Салову разойтись без полиции. За это он предложил просто заново наклеить листовки. Кандидат не согласился и решил предать ситуацию огласке.

Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутатыРуководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты
Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты
Фото: «Фонарь»
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#Белгородская область#Депутат#Горсовет#Новости Белгорода#Днд#Белгород#Наталья Корявых#Листовки#Константин Салов
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