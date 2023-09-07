Россиянин хотел пройти границу под Белгородом и вступить в «Легион „Свобода России“»*

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В Белгородской области задержали жителя Татарстана. Он намеревался пройти границу и отправиться воевать на стороне ВСУ. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и УМВД по региону.
Согласно материалам дела, житель Альметьевска 1994 года рождения собирался незаконно пересечь границу РФ, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Россиянин планировал вступить в «Легион „Свобода России“»*.
Свои намерения мужчина осуществить не смог. Его задержали правоохранители на территории Белгородского района.
Возбуждены уголовные дела за госизмену (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Мужчине грозит длительный тюремный срок.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ