Россия и Израиль начнут совместно развивать кинопроизводство

Уже сейчас Россия и Израиль имеют опыт сотрудничества в сфере кино. Израильские фильмы участвуют в Московском международном кинофестивале, а в рамках 20-го фестиваля израильского кино состоятся мероприятия в пяти городах России с 7 сентября по 14 октября. Израиль планирует принять участие в Международном студенческом фестивале ВГИК в этом году.