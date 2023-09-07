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Россия и Израиль начнут совместно развивать кинопроизводство

Россия и Израиль начнут совместно развивать кинопроизводство

7 сентября 2023, 14:33
Фото: 1MI
6 сентября министр культуры Ольга Любимова и посол Государства Израиль господин Александр Бен Цви подписали соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в области кинопроизводства.

Ольга Любимова отметила, что данное соглашение будет важным для кинематографистов обеих стран. «У нас есть много планов, и это соглашение поможет нашему сотрудничеству достичь нового уровня», — сказала министр.

Александр Бен Цви подчеркнул, что подписание соглашения будет способствовать развитию российско-израильских культурных связей. «Я уверен, мы создадим много совместных фильмов. Продюсеры хотят обмениваться опытом, и израильские фильмы имеют высокое качество», — сказал посол.

Россия и Израиль будут не только производить совместные фильмы, но и представлять их на международных кинофестивалях. Соглашение расширит возможности для проката фильмов и принесет дополнительные средства индустрии, пишет 56orb.ru.

Уже сейчас Россия и Израиль имеют опыт сотрудничества в сфере кино. Израильские фильмы участвуют в Московском международном кинофестивале, а в рамках 20-го фестиваля израильского кино состоятся мероприятия в пяти городах России с 7 сентября по 14 октября. Израиль планирует принять участие в Международном студенческом фестивале ВГИК в этом году.

Ольга Любимова пригласила израильских партнеров принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где будут обсуждаться идеи, тенденции и актуальные вопросы развития культурной среды.

Переговорный процесс о подписании соглашения с Израилем продолжался почти 15 лет, начат он был в 2009 году по инициативе израильской стороны.

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