Россия и Израиль начнут совместно развивать кинопроизводство

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Ольга Любимова отметила, что данное соглашение будет важным для кинематографистов обеих стран. «У нас есть много планов, и это соглашение поможет нашему сотрудничеству достичь нового уровня», — сказала министр.
Александр Бен Цви подчеркнул, что подписание соглашения будет способствовать развитию российско-израильских культурных связей. «Я уверен, мы создадим много совместных фильмов. Продюсеры хотят обмениваться опытом, и израильские фильмы имеют высокое качество», — сказал посол.
Россия и Израиль будут не только производить совместные фильмы, но и представлять их на международных кинофестивалях. Соглашение расширит возможности для проката фильмов и принесет дополнительные средства индустрии, пишет 56orb.ru.
Уже сейчас Россия и Израиль имеют опыт сотрудничества в сфере кино. Израильские фильмы участвуют в Московском международном кинофестивале, а в рамках 20-го фестиваля израильского кино состоятся мероприятия в пяти городах России с 7 сентября по 14 октября. Израиль планирует принять участие в Международном студенческом фестивале ВГИК в этом году.
Ольга Любимова пригласила израильских партнеров принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где будут обсуждаться идеи, тенденции и актуальные вопросы развития культурной среды.
Переговорный процесс о подписании соглашения с Израилем продолжался почти 15 лет, начат он был в 2009 году по инициативе израильской стороны.