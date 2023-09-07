Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В Белгородской области в 30 сёлах и деревнях в 11 муниципалитетах появился интернет и голосовая связь. Новые базовые станции установила компания МТС. География проекта охватила Борисовский, Вейделевский, Ивнянский, Корочанский, Прохоровский, Ракитянский районы, а также Алексеевский, Губкинский, Валуйский, Старооскольский и Новооскольский городские округа.
До настоящего момента голосовая связь и мобильный интернет отсутствовали здесь полностью или были неустойчивыми и прерывистыми.
Самым крупным населённым пунктом, где появился мобильный интернет, стало село Сухосолотино Ивнянского района (около 440 жителей), а самыми малочисленными — село Кострома Прохоровского района и хутор Гороженое Корочанского района (порядка 16 и 25 жителей соответственно).
Как отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева, в приоритете при выборе строительства и запуска новых базовых станций были выбраны малые и отдалённые сёла.
Проект реализуется в рамках региональной программы правительства Белгородской области по развитию связи в сельских насёленных пунктах региона.