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Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет

Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет

7 сентября 2023, 12:56
Фото: МТС
Доступ к цифровым сервисам получили жители 30 малых населённых пунктов региона. А голосовая связь и мобильный интернет теперь стали доступны порядка 5000 жителям сельской местности области.

В Белгородской области в 30 сёлах и деревнях в 11 муниципалитетах появился интернет и голосовая связь. Новые базовые станции установила компания МТС. География проекта охватила Борисовский, Вейделевский, Ивнянский, Корочанский, Прохоровский, Ракитянский районы, а также Алексеевский, Губкинский, Валуйский, Старооскольский и Новооскольский городские округа.

До настоящего момента голосовая связь и мобильный интернет отсутствовали здесь полностью или были неустойчивыми и прерывистыми.

Самым крупным населённым пунктом, где появился мобильный интернет, стало село Сухосолотино Ивнянского района (около 440 жителей), а самыми малочисленными — село Кострома Прохоровского района и хутор Гороженое Корочанского района (порядка 16 и 25 жителей соответственно).

Как отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева, в приоритете при выборе строительства и запуска новых базовых станций были выбраны малые и отдалённые сёла.

Проект реализуется в рамках региональной программы правительства Белгородской области по развитию связи в сельских насёленных пунктах региона.

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#Общество#Белгородская область#Мтс#Сотовая связь#Кристина Семенчук#Вышки
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