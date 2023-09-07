Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет

В Белгородской области в 30 сёлах и деревнях в 11 муниципалитетах появился интернет и голосовая связь. Новые базовые станции установила компания МТС. География проекта охватила Борисовский, Вейделевский, Ивнянский, Корочанский, Прохоровский, Ракитянский районы, а также Алексеевский, Губкинский, Валуйский, Старооскольский и Новооскольский городские округа.