Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:42

Published Сегодня, 18:42

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Промышленный объект загорелся в Брянске после атаки беспилотника

Промышленный объект загорелся в Брянске после атаки беспилотника

7 сентября 2023, 18:42
Фото: Bel.ru
Об атаке со стороны Украины сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В настоящий момент пожар тушат огнеборцы.
Сюжет
Обстрел

Вечером 7 сентября жители Брянска услышали звуки взрывов — как оказалось, это была атака ВСУ с помощью беспилотника на промышленный объект. В результате происшествия загорелось административное здание. К счастью, никто не пострадал. Сейчас пожар тушат специалисты. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.

Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области

Это не первое вмешательство ВСУ в соседний с Белгородской областью регион за сегодняшний день. Ранее стало известно об обстрелах Стародубского округа и Погарского района. Разрушения есть, но в обоих случаях среди мирного населения никто не пострадал.

Снаряд ВСУ пробил крышу дома во время обстрела Брянской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинская ДРГ вновь пыталась проникнуть в приграничье РФЖилой дом и торговый объект пострадали при очередном обстреле Брянской области
#Происшествия#Брянская область#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Александр Богомаз#БПЛА#Милена Фишер
Подпишитесь
Пожар из-за обстрела ВСУ произошёл в селе Белгородской области
Сегодня, 13:21
Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты
Сегодня, 14:20
Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет
Сегодня, 12:56
Белгородские чиновники пока не планируют менять иномарки на отечественные авто
Сегодня, 12:14
Пенсионеры, бизнесмены, безработные: кто хочет стать депутатом в Белгороде
Сегодня, 08:51
В Белгородэнерго подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие
Сегодня, 14:25