Промышленный объект загорелся в Брянске после атаки беспилотника

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Вечером 7 сентября жители Брянска услышали звуки взрывов — как оказалось, это была атака ВСУ с помощью беспилотника на промышленный объект. В результате происшествия загорелось административное здание. К счастью, никто не пострадал. Сейчас пожар тушат специалисты. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.
Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области
Это не первое вмешательство ВСУ в соседний с Белгородской областью регион за сегодняшний день. Ранее стало известно об обстрелах Стародубского округа и Погарского района. Разрушения есть, но в обоих случаях среди мирного населения никто не пострадал.