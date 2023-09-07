Прохладно и без осадков будет в Белгородской области в пятницу

В субботу, 9 сентября, облачно с прояснениями и без осадков. Ночью +8 ˚С, ветер северный 4 м/с. В светлое время суток синоптики обещают до +17 ˚С и порывы ветра до 4 м/с. В конце недели, 10 сентября, будет немного теплее. Ночью +10 ˚С, ветер северо-западный 4 м/с. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь с ветром до 4 м/с. Потеплеет при этом до +21 ˚С.