Прохладно и без осадков будет в Белгородской области в пятницу

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
8 сентября на территории региона синоптики обещают переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, а в дневное время — до 9-14 м/с. Ночью будет прохладно: +4…+9 ˚С. Днём воздух прогреется до +15…+20 ˚С.
В Белгороде в пятницу без осадков и малооблачно. Ночью температура опустится до +7 ˚С, ветер северо-западный 3 м/с. Днём потеплеет до +19 ˚С, а порывы ветра достигнут 6 м/с.
В субботу, 9 сентября, облачно с прояснениями и без осадков. Ночью +8 ˚С, ветер северный 4 м/с. В светлое время суток синоптики обещают до +17 ˚С и порывы ветра до 4 м/с. В конце недели, 10 сентября, будет немного теплее. Ночью +10 ˚С, ветер северо-западный 4 м/с. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь с ветром до 4 м/с. Потеплеет при этом до +21 ˚С.