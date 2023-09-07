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Призывавшего к насилию против русских белгородца задержали в Санкт-Петербурге

Призывавшего к насилию против русских белгородца задержали в Санкт-Петербурге

7 сентября 2023, 14:44
Фото: 1MI
Против 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Против белгородца, который выступал с противоправными призывами в отношении русских граждан, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», а ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Согласно данным СК, в Сети 33-летний мужчина опубликовал призывы к совершению противоправных действий против русских граждан. Раньше фигурант жил в Белгородской области, а задержали его в Санкт-Петербурге. Проводятся следственные мероприятия. Вскоре будет принято решение о мере пресечения.

Следователи совместно с полицией и ФСБ устанавливают обстоятельства дела.

Добавим, что ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке этой информации. Бастрыкин также потребовал представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

СК проверит историю с противоправными призывами белгородца против русских
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#Белгородская область#Уголовное дело#Насилие#Санкт-петербург#Белгород#Наталья Корявых#Призывы#Следком
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