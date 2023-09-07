Призывавшего к насилию против русских белгородца задержали в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Против белгородца, который выступал с противоправными призывами в отношении русских граждан, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды (п. «а», а ч. 2 ст. 282 УК РФ).
Согласно данным СК, в Сети 33-летний мужчина опубликовал призывы к совершению противоправных действий против русских граждан. Раньше фигурант жил в Белгородской области, а задержали его в Санкт-Петербурге. Проводятся следственные мероприятия. Вскоре будет принято решение о мере пресечения.
Следователи совместно с полицией и ФСБ устанавливают обстоятельства дела.
Добавим, что ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке этой информации. Бастрыкин также потребовал представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.