Призывавшего к насилию против русских белгородца задержали в Санкт-Петербурге

Согласно данным СК, в Сети 33-летний мужчина опубликовал призывы к совершению противоправных действий против русских граждан. Раньше фигурант жил в Белгородской области, а задержали его в Санкт-Петербурге. Проводятся следственные мероприятия. Вскоре будет принято решение о мере пресечения.