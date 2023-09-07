Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Пожар из-за обстрела ВСУ произошёл в селе Белгородской области

Пожар из-за обстрела ВСУ произошёл в селе Белгородской области

7 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Пострадавших в результате обстрела нет, однако есть разрушения в двух частных домах. Помимо этого, горела сухая трава. Подробности атаки рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Сегодня, 7 сентября, под обстрел ВСУ попало село Новопетровка в Валуйском городском округе. Со стороны Украины по населённому пункту было выпущено четыре снаряда ствольной артиллерии.

Пострадавших, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, нет, однако разрушения зафиксировали в двух частных домах. Также в результате обстрела на территории села начался пожар. Возгорание уже потушили.

Пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна. Также в результате обстрела произошло загорание сухой травы на площади 100 м², сейчас пожар потушен силами ДПД [добровольной пожарной дружины — прим. ред.].
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Жители Козинки получат компенсации за аренду жилья после обстрелов, но не все
Узнать подробнее
Читайте также:
Как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах?За день при обстрелах Белгородской области погиб человек и пострадали 11 домовИз-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты двух белгородских сёл
#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Сухая трава#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Новопетровка
Подпишитесь
Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты
Сегодня, 14:20
Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет
Сегодня, 12:56
Белгородские чиновники пока не планируют менять иномарки на отечественные авто
Сегодня, 12:14
Пенсионеры, бизнесмены, безработные: кто хочет стать депутатом в Белгороде
Сегодня, 08:51
В Белгородэнерго подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие
Сегодня, 14:25