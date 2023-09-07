Пожар из-за обстрела ВСУ произошёл в селе Белгородской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Сегодня, 7 сентября, под обстрел ВСУ попало село Новопетровка в Валуйском городском округе. Со стороны Украины по населённому пункту было выпущено четыре снаряда ствольной артиллерии.
Пострадавших, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, нет, однако разрушения зафиксировали в двух частных домах. Также в результате обстрела на территории села начался пожар. Возгорание уже потушили.
Пострадавших нет. В двух частных жилых домовладениях выбиты окна. Также в результате обстрела произошло загорание сухой травы на площади 100 м², сейчас пожар потушен силами ДПД [добровольной пожарной дружины — прим. ред.].
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области