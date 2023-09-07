Пожар и беспилотник рядом с домом: что известно об атаках на Белгородскую область?

По четыре снаряда выпустили по Илёк-Пеньковке и Колотиловке, по окраине Репяховки — два. По Вязовому и Староселью ударила артиллерия — всего 21 прилёт. Никто не пострадал, но повредило линии электропередачи. Их уже восстановили.