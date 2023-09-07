Пожар и беспилотник рядом с домом: что известно об атаках на Белгородскую область?

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Накануне ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области с помощью артиллерии, миномётов и беспилотников. Никто не пострадал, однако есть разрушения. Всего насчитали около 100 прилётов.
По селу Красный Хутор выпустили пять артиллерийских снарядов. В селе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили беспилотник противника. Обошлось без последствий.
Два прилёта из артиллерии зафиксировали в Соболёвке. Никто не пострадал, однако загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали. Один артиллейский снаряд выпустили по посёлку Уразово. Пострадавших нет, но повреждения получил частный дом: задело фасад, окна и крышу.
БПЛА сбросил взрывное устройство на окраине хутора Плотвянка. По окраине хутора Старый противник выпустил семь миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
В Дроновке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Один из дронов упал на территории частного дома. Его ликвидировали. Четыре прилёта из миномёта насчитали в селе Безымено. Без последствий.
По четыре снаряда выпустили по Илёк-Пеньковке и Колотиловке, по окраине Репяховки — два. По Вязовому и Староселью ударила артиллерия — всего 21 прилёт. Никто не пострадал, но повредило линии электропередачи. Их уже восстановили.
Десять миномётных прилётов зафиксировали в Новой Таволжанке. Пострадавших нет, но повредило машину. По Середе выпустили 13 миномётных снарядов, а с БПЛА сбросили 13 осколочных боеприпасов. По автомобильному пункту пропуска «Шебекино» четыре раза ударили из миномётов. Без последствий.