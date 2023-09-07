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Пока срываются предвыборные листовки, Белгород продолжает готовиться к фестивалю

Пока срываются предвыборные листовки, Белгород продолжает готовиться к фестивалю

7 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Полиция задержала молодого активиста, срывавшего листовки кандидата в депутаты, прокуратура проконтролирует ситуацию с капремонтом поликлиники Томаровской больницы, а Белгород тем временем продолжает готовиться к празднику цветов.

Нарушитель из дружины

Руководителя городской добровольной народной дружины задержала полиция. Парень срывал листовки кандидата в депутаты горсовета Константина Салова.

На месте молодого человека поймал сам Салов. Он утверждает, что всю избирательную кампанию по избирательному округу № 19 якобы уничтожаются его агитационные материалы.

Приехали на задержание нарушителя сотрудники полиции, Росгвардии и криминалисты. Молодой белгородец признался, что он действительно срывал листовки. По его словам, ему пообещали, что «за это ничего не будет». Также он рассказал, что с предложением по поводу листовок к нему обратилась некая женщина. Произошло это в одном из вузов. Она пообещала заплатить 600 рублей.

Интересно, что парень предложил Салову «замять дело» и обойтись без полиции. Он пообещал заново наклеить сорванные листовки. Кандидат в депутаты не согласился и решил рассказать о ситуации в интернете.

Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты
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Прокуратура пожурила УКС за поликлинику

Белгородская прокуратура заинтересовалась историей с «пропавшим» подрядчиком, который занимался капремонтом Томаровской больницы. Представление от правоохранителей получил не только исполнитель, но и белгородское управление капитального строительства (УКС).

Теперь надзорное ведомство требует устранить нарушения при проведении реконструкции поликлиники при больнице. Подрядчик вовремя не выполнил работы по устройству внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Об этом заказчика в письменной форме не предупредили.

Речь именно о той ситуации, которая произошла в начале августа, когда исполнитель фактически пропал, перестав выходить на связь. По каким-то причинам санкций в отношении ООО «Южная Торговая Компания», которая занимается работами, не последовало.

В связи с этим прокуратура внесла предоставление как в отношении подрядчика, так и УКС области. К слову, из-за этой ситуации есть риск срыва мероприятий по нацпроекту «Здравоохранение».

Историей с «пропавшим» под Белгородом подрядчиком заинтересовалась прокуратура
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Подготовка к фестивалю

Белгород готовится к «цветочному» фестивалю. Открытие «Белгорода в цвету» состоится уже завтра, 8 сентября.

В Везёлке перед праздником появился кит — арт-объект, который должен привлечь внимание к проблеме загрязнения рек. Композицию заметили в парке Победы.

В центре города к фестивалю установили четырёхметровые фигуры из сена. Инсталляции разместили рядом с «Мастерславлем» и в парке «Котофей». По задумке автора, фигуры являются наставниками, которые своим трудом мотивируют других на творчество.

Ещё на фестивале появятся «Сады здоровья». Создавать композиции детям помогут наставники-садоводы. Два сада организаторы подарят реабилитационным центрам. Всего их будет десять.

К слову, украшения, оставшиеся после фестиваля, решили не убирать. Более того, их развезут по разным частям города.

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