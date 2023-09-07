Пока срываются предвыборные листовки, Белгород продолжает готовиться к фестивалю

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Руководителя городской добровольной народной дружины задержала полиция. Парень срывал листовки кандидата в депутаты горсовета Константина Салова.
На месте молодого человека поймал сам Салов. Он утверждает, что всю избирательную кампанию по избирательному округу № 19 якобы уничтожаются его агитационные материалы.
Приехали на задержание нарушителя сотрудники полиции, Росгвардии и криминалисты. Молодой белгородец признался, что он действительно срывал листовки. По его словам, ему пообещали, что «за это ничего не будет». Также он рассказал, что с предложением по поводу листовок к нему обратилась некая женщина. Произошло это в одном из вузов. Она пообещала заплатить 600 рублей.
Интересно, что парень предложил Салову «замять дело» и обойтись без полиции. Он пообещал заново наклеить сорванные листовки. Кандидат в депутаты не согласился и решил рассказать о ситуации в интернете.
Белгородская прокуратура заинтересовалась историей с «пропавшим» подрядчиком, который занимался капремонтом Томаровской больницы. Представление от правоохранителей получил не только исполнитель, но и белгородское управление капитального строительства (УКС).
Теперь надзорное ведомство требует устранить нарушения при проведении реконструкции поликлиники при больнице. Подрядчик вовремя не выполнил работы по устройству внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Об этом заказчика в письменной форме не предупредили.
Речь именно о той ситуации, которая произошла в начале августа, когда исполнитель фактически пропал, перестав выходить на связь. По каким-то причинам санкций в отношении ООО «Южная Торговая Компания», которая занимается работами, не последовало.
В связи с этим прокуратура внесла предоставление как в отношении подрядчика, так и УКС области. К слову, из-за этой ситуации есть риск срыва мероприятий по нацпроекту «Здравоохранение».
Белгород готовится к «цветочному» фестивалю. Открытие «Белгорода в цвету» состоится уже завтра, 8 сентября.
В Везёлке перед праздником появился кит — арт-объект, который должен привлечь внимание к проблеме загрязнения рек. Композицию заметили в парке Победы.
В центре города к фестивалю установили четырёхметровые фигуры из сена. Инсталляции разместили рядом с «Мастерславлем» и в парке «Котофей». По задумке автора, фигуры являются наставниками, которые своим трудом мотивируют других на творчество.
Ещё на фестивале появятся «Сады здоровья». Создавать композиции детям помогут наставники-садоводы. Два сада организаторы подарят реабилитационным центрам. Всего их будет десять.
К слову, украшения, оставшиеся после фестиваля, решили не убирать. Более того, их развезут по разным частям города.