Пока срываются предвыборные листовки, Белгород продолжает готовиться к фестивалю

Приехали на задержание нарушителя сотрудники полиции, Росгвардии и криминалисты. Молодой белгородец признался, что он действительно срывал листовки. По его словам, ему пообещали, что «за это ничего не будет». Также он рассказал, что с предложением по поводу листовок к нему обратилась некая женщина. Произошло это в одном из вузов. Она пообещала заплатить 600 рублей.