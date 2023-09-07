Петр Толстой обвинил ЮНЕСКО в политизированности и предложил РФ выйти из нее

До 2003 года в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, входила также территория США — Йеллоустонский национальный парк. Его включили из-за добычи недалеко от границ парка полезных ископаемых. Однако после статус территории был изменен. При этом не заметно, чтобы где-то в мире предъявлялись претензии в связи с развитием именно туристической инфраструктуры и обеспечением безопасного и экологичного доступа людей к объектам природного наследия. В мире есть большое количество примеров, когда особо охраняемые территории развиваются вместе с бизнесом, а не превращаются в лес, обнесенный забором.