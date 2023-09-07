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Петр Толстой обвинил ЮНЕСКО в политизированности и предложил РФ выйти из нее

Петр Толстой обвинил ЮНЕСКО в политизированности и предложил РФ выйти из нее

7 сентября 2023, 15:52
Фото: piqsels.com
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой инициировал рассмотрение вопроса о выходе Российской Федерации из ЮНЕСКО в связи с тем, что природные объекты России могут попасть в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

По сообщению ТАСС, причина, по которой ЮНЕСКО может включить российские объекты в список находящихся под угрозой, — строительство на Камчатке и Байкале туристических центров. Также недовольством организации является проект закона, который позволяет ограниченно вырубать лес рядом с Байкалом. Однако, по статистике, каждый год в результате лесных пожаров уничтожаются миллионы гектаров леса, а строящиеся на территории России курорты приводят к вырубке едва ли тысячи гектаров в год. Очевидно, проблема пожаров волнует уважаемые организации не так сильно, как строительство туристических центров.

Толстой заявил, что взаимодействие и слепое подчинение указаниям — не одно и то же. Российской Федерации следует отстаивать свои экономические и геополитические интересы в таких международных организациях, а не поддерживать участием мнение Запада о том, что России можно делать, а чего нет.

ЮНЕСКО хочет вслед за Байкалом, островом Врангеля и Западным Кавказом внести в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, объект «Вулканы Камчатки». Вопрос планируют обсудить на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде.

По мнению Толстого, это является использованием международных площадок для давления на Российскую Федерацию в политических целях, поскольку в течение тридцати лет это получалось.

Объединяет три из четырех попавших в список ЮНЕСКО территорий не только уникальность природных объектов, но и повышенный интерес со стороны туристов. Многие хотят посетить Камчатку, и сейчас это сделать намного проще, поскольку появляются отели, сервис, а сами туры стали стоить меньше. Следствием интереса туристов является приход девелоперов.

В список всемирного наследия, находящегося под угрозой, входят 57 объектов различного назначения: от природных территорий до отдельных строений. Больше всего их в Африке, однако есть объекты из благополучных государств. К примеру, в Румынии это горнопромышленный ландшафт Рошия-Монтанэ, сформированный почти 2000 лет назад. Объекту угрожает добыча в этом районе золота.

До 2003 года в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, входила также территория США — Йеллоустонский национальный парк. Его включили из-за добычи недалеко от границ парка полезных ископаемых. Однако после статус территории был изменен. При этом не заметно, чтобы где-то в мире предъявлялись претензии в связи с развитием именно туристической инфраструктуры и обеспечением безопасного и экологичного доступа людей к объектам природного наследия. В мире есть большое количество примеров, когда особо охраняемые территории развиваются вместе с бизнесом, а не превращаются в лес, обнесенный забором.

Тогда почему им можно развивать туристическую отрасль и строить инфраструктуру, а России нельзя? Очевидно, что причина здесь не в заботе об уникальных природных объектах.

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