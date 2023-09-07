Пенсионеры, бизнесмены, безработные: кто хочет стать депутатом в Белгороде

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С 8 по 10 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Белгородского городского совета седьмого созыва. В Белгороде будут открыты для голосования 183 избирательных участка.
Судя по данным Белгородской городской территориальной избирательной комиссии, на выборы депутатов горсовета политические партии выдвинули 200 кандидатов. Часть кандидатов были выдвинуты по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Журналисты Бел.Ру изучили список и выяснили, что среди кандидатов числятся 23 безработных. Среди них уроженцы Белгорода, районов и других государств и субъектов РФ. Часть кандидатов — с высшим образованием. Также свои кандидатуры на участие в выборах зарегистрировали 20 пенсионеров.
Среди остальных желающих получить место в горсовете числятся специалисты по социальной работе, индивидуальные предприниматели, бухгалтеры, директоры, представители СМИ, студенты, учёные, тьюторы и представители рабочих профессий (механики, техники и электросварщики).
Напомним, что в соответствии с Уставом городского округа «Город Белгород» на сегодняшний день Белгородский горсовет состоит из 39 депутатов. 27 избираются по одномандатным избирательным округам, а 12 депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями.