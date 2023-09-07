Пенсионеры, бизнесмены, безработные: кто хочет стать депутатом в Белгороде

Журналисты Бел.Ру изучили список и выяснили, что среди кандидатов числятся 23 безработных. Среди них уроженцы Белгорода, районов и других государств и субъектов РФ. Часть кандидатов — с высшим образованием. Также свои кандидатуры на участие в выборах зарегистрировали 20 пенсионеров.