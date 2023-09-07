Отопительный сезон в Шебекинском горокруге начнётся без задержек

В Шебекинском горокруге отопительный сезон должен начаться без задержек. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в муниципалитет. Глава округа Владимир Жданов и министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев доложили, что все работы будут выполнены в срок.