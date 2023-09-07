Отопительный сезон в Шебекинском горокруге начнётся без задержек

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В Шебекинском горокруге отопительный сезон должен начаться без задержек. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в муниципалитет. Глава округа Владимир Жданов и министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев доложили, что все работы будут выполнены в срок.
Несмотря на это, в округе продолжают держать на особом контроле две повреждённые при обстреле ВСУ котельные. Одну из этих котельных поставят на фундамент до начала отопительного сезона.
На второй же в настоящий момент меняют кабельную линию, а сам газовый трубопровод уже восстановлен.
Напомним, что 4 сентября на еженедельном оперативном совещании министр ЖКХ Алексей Ботвиньев доложил о двух повреждённых при обстреле котельных. На тот момент сообщалось, что вторую котельную могли не успеть отремонтировать до начала отопительного сезона.