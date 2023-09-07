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Отопительный сезон в Шебекинском горокруге начнётся без задержек

Отопительный сезон в Шебекинском горокруге начнётся без задержек

7 сентября 2023, 14:51
Фото: 1MI
Две повреждённые при обстреле ВСУ котельные должны успеть отремонтировать к началу отопительного сезона. Губернатор Вячеслав Гладков обсудил этот вопрос с главой горокруга и министром ЖКХ.

В Шебекинском горокруге отопительный сезон должен начаться без задержек. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам поездки в муниципалитет. Глава округа Владимир Жданов и министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев доложили, что все работы будут выполнены в срок.

Несмотря на это, в округе продолжают держать на особом контроле две повреждённые при обстреле ВСУ котельные. Одну из этих котельных поставят на фундамент до начала отопительного сезона.

На второй же в настоящий момент меняют кабельную линию, а сам газовый трубопровод уже восстановлен.

Напомним, что 4 сентября на еженедельном оперативном совещании министр ЖКХ Алексей Ботвиньев доложил о двух повреждённых при обстреле котельных. На тот момент сообщалось, что вторую котельную могли не успеть отремонтировать до начала отопительного сезона.

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