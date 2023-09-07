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Незаконно выловленные 520 раков обернулись белгородцу штрафом в 550 тысяч рублей

Незаконно выловленные 520 раков обернулись белгородцу штрафом в 550 тысяч рублей

7 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI
28-летний житель Белгорода выловил из пруда 520 раков. Его признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, отметили в региональном УФССП.
Сюжет
Штраф

28-летний житель Белгорода вместе со своими знакомыми решил выловить раков. Ловля руками вброд запрещена правилами рыболовства, так как может повлечь за собой массовое истребление раков, однако белгородца это не остановило. Всего из пруда таким способом выловили 520 раков.

Суд признал белгородца виновным в незаконной ловле. За это против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Белгородцу назначили наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Выплаченная сумма перейдёт в бюджет государства.

Однако уплачивать штраф белгородец не спешил. В связи с этим его предупредили, что наказание может измениться. В итоге мужчина всё-таки выплатил всю сумму.

Двоим белгородцам придётся заплатить более 1 млн рублей за незаконную ловлю раков
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#Штраф#Раки#Белгород#Александра Склярова#Незаконная ловля
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