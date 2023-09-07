Незаконно выловленные 520 раков обернулись белгородцу штрафом в 550 тысяч рублей

28-летний житель Белгорода вместе со своими знакомыми решил выловить раков. Ловля руками вброд запрещена правилами рыболовства, так как может повлечь за собой массовое истребление раков, однако белгородца это не остановило. Всего из пруда таким способом выловили 520 раков.