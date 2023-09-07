Компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаков

Также истец попросил запретить ответчику использовать любые обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, изъять из оборота и уничтожить за счёт компании «Нива» продукцию, содержащую изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками, и взыскать 5 млн рублей компенсацию за нарушение исключительного права.