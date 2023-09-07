Компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаков

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Согласно картотеке дел, компания «Ваш хлеб» обратилась в Арбитражный суд Республики Марий Эл с исковым заявлением к местной организации «Нива». Истец потребовал признать действия ответчика по использованию обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, незаконными, нарушающими исключительные права фирмы «Ваш хлеб».
Также истец попросил запретить ответчику использовать любые обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, изъять из оборота и уничтожить за счёт компании «Нива» продукцию, содержащую изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками, и взыскать 5 млн рублей компенсацию за нарушение исключительного права.
Заявление было подано с нарушением, поэтому его оставили без движения. У истца есть срок до 8 сентября исправить все недочёты.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Ваш хлеб» работает в Белгородской области с 2007 года и занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Руководитель — Елена Кириллова.
По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 242 млн рублей, а выручка от продажи достигла 1,5 млрд рублей.
Владельцами являются Дмитрий Тебекин (44,25%), Михаил Тебекин (44,25%), Алексей Красовский (2,65%), Алина Тебекина (2,65%), Игорь Бочарников (1,77%), Наталья Трифонова (1,77%), Ирина Кладова (1,33%) и Татьяна Тебекина (1,33%).
Всего «Ваш хлеб» владеет семью товарными знаками. На регистрацию новых товарных знаков подано ещё 18 заявок.
Фирма «Нива» зарегистрирована в Республике Марий Эл с 1996 года. Отрасль — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Руководитель — Александр Иванов. Убыток предприятия по итогам 2022 года составил 76 тысяч рублей. Владельцами организации являются «Нива» (66,67%) и Александр Иванов (33,33%).