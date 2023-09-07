Как будут кормить школьников в Белгороде в 2023–2024 году

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Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 13:47
В Белгородской области вопрос с питанием в школе всегда был в числе приоритетных. В 2019 году в образовательных учреждениях региона поставили задачу разнообразить меню для школьников и запустили альтернативную форму организации питания, при которой ребенок сам выбирает блюда из предложенных ему вариантов.
А с 2020 года, когда российский президент инициировал организацию бесплатного горячего питания для всех учеников начальной школы, внимания к этой сфере стало еще больше. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков взял этот вопрос на особый контроль.
С 2023 года бесплатным горячим питанием охвачены уже все учеников начальной школы. Кормить детей горячими завтраками и обедами будут не реже одного раза в день, независимо от смены.
С 9 января 2023 года вступил в силу приказ Управления образования города Белгорода. Согласно документу, право на бесплатное питание в школе имеют:
Многие могут спросить, почему в этом списке нет детей мобилизованных граждан? Как ответил на этот вопрос сам губернатор Вячеслав Гладков, представители этой льготной категории имеют право на бесплатное горячее питание, но через компенсацию из областного бюджета. То есть родителя или опекунам выплачивается компенсация, а те уже направляют ее на бесплатные обеды в школе. Или же сами организовывают ребенку школьное питание на эти средства.
Если учащимся 1-4 классов не нужно должным образом оформлять получение бесплатного обеда или завтрака, то вышеуказанным льготникам нужно предоставить ряд документов. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы соцзащиты или военкоматы для выдачи документа, подтверждающего льготный статус: справки об инвалидности, удостоверения многодетной семьи, справки о низком доходе семьи, справки об участии родителя в СВО и так далее.
Затем этот документ вместе с заявлением на имя руководителя школы подается в администрацию учебного заведения, после чего издается приказ или положение, согласно которому в школьной столовой ребят-льготников будут кормить один или два раза в день.
По поручению губернатора Вячеслава Гладкова было разработано региональное меню на основе федеральных стандартов. При этом были учтены и родительское мнение, и рекомендации специалистов-диетологов, и принципы правильного, здорового питания.
Например, на завтрак детям обязательно дают свежие фрукты: яблоко, грушу, бананы. А также свежие овощные салаты: тертую морковь с яблоком, помидоры с огурцами, капустный и свекольный. Обязательны каши, запеканки, пудинги, крокеты, сырная нарезка. Меню каждый раз пополняется.
Обед состоит из первого и второго блюд. Сначала детям подают супы — щи, борщи, рассольник, бульоны, с лапшой, фасолевые, овощные, с фрикаделями. Основа вторых блюд — это мясо. Говядина, курица, индейка, рыба, субпродукты подаются в разных вариациях: тушеные с гарниром из пюре и круп, под соусом.
На столах всегда стоит нарезка из разных видов хлеба: ржаного, пшеничного, бездрожжевого и пр. Дети пьют кисломолочные напитки, а также напитки из свежих плодов и ягод (облепиха, шиповник, клюква и так далее). В рацион входят продукты, содержащие белки, жиры, углеводы, аминокислоты, витамины, жирные кислоты, минеральные соли, макроэлементы и многое другое.
В Управлении образования отметили, что питание для детей составляется с учетом норм СанПиН, специалисты следят, чтобы меню было сформировано в соответствии с принципами правильного и здорового питания. Учитываются пожелания от родителей детей, имеющих хронические заболевания.
При составлении меню для учащихся 5-11-х классов специалисты старались учесть тягу детей этого возраста к фастфуду, сухомятке, различным снекам (чипсам, сухарикам) и газировке. В связи с этим в меню старших классов включены фреш-продукты. Это овощи, ягоды, фрукты — свежие и запеченные, соки, смузи.
Все продукты, которые подаются на столы ребят, не содержат консервантов, красителей, пальмового масла и прочих вредных ингредиентов. Сообщается, что в приготовлении блюд для старших и младших классов белгородских школ используются исключительно экологически чистые и выращенные на плодородных землях Белгородчины овощи, фрукты и продукты животного происхождения.
Обеспечение питанием средних и старших классов осуществляется за счет родительских средств. Деньги на эти цели сдаются заранее, чтобы оплатить услуги предприятия-поставщика. В прошлом учебном году обед ученика 5-11 классов стоил 53 рубля 63 копейки.
В наступившем учебном году цены несколько выросли. Родители, которых волнует платное питание в школе, узнали об этом из новостей еще в начале 2023 года.
В Управлении образования отметили, что для всех школьников (льготных и не льготных категорий) должен быть применен единый стоимостной подход к организации горячего питания. Представителями ведомства рекомендованы следующие цены для платных обедов:
Законодательство не принуждает детей обязательно питаться в школе. Старшеклассники могут заранее, в начале учебного года, сообщить руководству учебного заведения об отказе от обедов и завтраков и не посещать школьную столовую, а питаться, к примеру, едой, принесенной из дома. Так поступают дети с хроническими заболеваниями, требующими соблюдения особой диеты (аллергией, диабетом, гастритом и многими другими). Можно отказаться и в середине года, тогда после перерасчета средства вернутся на карту.
Белгородские родители могут сами проверять качество блюд, а потом оставлять пожелания, отзывы, жалобы на портале «Госуслуги», по итогам которых будет проведена соответствующая проверка и дан ответ.