Как будут кормить школьников в Белгороде в 2023–2024 году

Многие могут спросить, почему в этом списке нет детей мобилизованных граждан? Как ответил на этот вопрос сам губернатор Вячеслав Гладков, представители этой льготной категории имеют право на бесплатное горячее питание, но через компенсацию из областного бюджета. То есть родителя или опекунам выплачивается компенсация, а те уже направляют ее на бесплатные обеды в школе. Или же сами организовывают ребенку школьное питание на эти средства.