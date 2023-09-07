Историей с «пропавшим» под Белгородом подрядчиком заинтересовалась прокуратура

Ранее сообщалось, что подрядчика, который не выходил на связь с начала августа, решили заменить. Работы необходимо завершить до конца года, однако исполнитель с этой задачей не справляется, отмечал губернатор Вячеслав Гладков. Планировалось нарастить дополнительные смены, но ситуацию это никак не поменяло.