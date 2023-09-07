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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Прокуратура

Историей с «пропавшим» под Белгородом подрядчиком заинтересовалась прокуратура

7 сентября 2023, 08:04
Фото: 1MI
Прокуратура

УКС получил представление из-за капремонта поликлиники под Белгородом

Надзорное ведомство требует устранить нарушения при проведении реконструкции поликлиники Томаровской больницы. Правоохранители внесли представления как подрядчику, так и заказчику.

Белгородская прокуратура потребовала устранить нарушения при проведении реконструкции поликлиники Томаровской ЦРБ. Именно там подрядчик не выходил на связь в начале августа.

Как установили в надзорном ведомстве, работами занимается ООО «Южная Торговая Компания». Контракт с организацией заключало управление капитального строительства Белгородской области.

Уточняется, что исполнитель вовремя не выполнил работы по устройству внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Более того, о приостановке работ подрядчик в письменном виде госучреждение не предупредил. При этом заказчик не применил никаких санкций в отношении исполнителя.

В прокуратуре отмечают, что эта ситуация влечёт некачественное предоставление медицинских услуг населению Яковлевского горокруга. Кроме того, имеются риски срыва мероприятий по нацпроекту «Здравоохранение».

Надзорное ведомство внесло предоставление как в отношении подрядчика, так и УКС области. Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставили на контроль.

Ранее сообщалось, что подрядчика, который не выходил на связь с начала августа, решили заменить. Работы необходимо завершить до конца года, однако исполнитель с этой задачей не справляется, отмечал губернатор Вячеслав Гладков. Планировалось нарастить дополнительные смены, но ситуацию это никак не поменяло.

Подрядчика, не выходившего на связь по ремонту поликлиники под Белгородом, заменят
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#Белгородская область#Прокуратура#Капремонт#Поликлиника#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Подрядчик#УКС#Яковлевский горокруг#Томаровская больница
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